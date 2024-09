Corsica Linea : les traversées entre Marseille et l’Algérie disponibles jusqu’au 29 janvier 2025

La compagnie maritime française, Corsica Linea, annonce la mise en vente de nouvelles traversées à destination de l’Algérie, programmées pour l’après saison 2024. Désormais, les voyageurs algériens pourront planifier leurs voyages au départ de Marseille jusqu’au 29 janvier 2024.

Alors qu’Algérie Ferries peine à achever et à maintenir son programme estival, sa concurrente Corsica Linea a, quant à elle, lancé les ventes sur de nouvelles traversées à destination du port d’Alger et de Béjaïa, programmées pour l’après saison.

Traversées vers l’Algérie : Corsica Linea ouvre les réservations pour l’après-saison 2024

En effet, dans un communiqué mis en ligne sur son site officiel, la compagnie aux bateaux blancs et rouges annonce l’ouverture des réservations pour l’après-saison 2024. Corsica Linea donne à ses voyageurs l’opportunité d’embarquer depuis Marseille et à destination d’Alger et de Béjaïa pour vivre « l’été indien algériens« .

Loin de l’effervescence estivale, passer l’après saison en Algérie permet de découvrir le pays sous un nouveau jour. En cette période de l’année qui offre un climat doux et agréable, les rues et les plages se désemplissent permettant d’explorer les merveilles de l’Algérie en toute tranquillité.

En profitant des avantages offerts par Corsica linea, il est désormais possible de réserver son billet de ferry, jusqu’au 29 janvier 2025. Dans ce sillage, le transporteur maritime des passagers promet plusieurs rotations entre les deux pays par semaine, des navires confortables et la possibilité de faire des économies sur les repas en optant pour des formules prépayées.

Quels sont les prix affichés par Corsica Linea pour l’après-saison ?

Pour ceux qui se demandent à combien s’élèvent les prix des billets de ferry en septembre 2024, Corsica linea affiche des voyages en aller simple, entre Marseille et Alger, au prix de 557 euros. Par ailleurs, d’autres billets sont affichés au prix de 391 euros, pour un billet de ferry entre Sète et Béjaïa. C’est le cas aussi pour les voyages à destination de Skikda.

Au départ de Marseille vers Béjaïa, la compagnie maritime affiche ses billets à partir de 419 euros. Cette hausse est justifiée par la forte demande enregistrée sur les traversées à destination d’Alger et de Béjaïa.

Il est important de rappeler, que ces tarifs s’appliquent sur les voyages, en aller simple depuis la France, par passagers et par trajet.

