Corsica Linea : le Méditerranée dessert à nouveau le port d’Alger

Avec le renforcement du programme des traversées maritimes, les différentes compagnies de transport de passagers multiplient les programmes pour répondre à la demande exprimée par la diaspora algérienne. C’est le cas notamment de la compagnie maritime française Corsica Linea; qui a annoncé, lors du mois de mai dernier, son nouveau programme spécial été; à destination des ports d’Alger et de Bejaïa.

En effet, Corsica linea dessert le port d’Alger depuis celui de Marseille à raison d’une rotation par semaine. Un programme disponible jusqu’à la fin du mois de septembre 2022.

Cependant, pour assurer une meilleure desserte de l’Algérie, Corsica Linea a fait recours à son navire le Méditerrané. Pour rappel, cet engin de Corsica linea n’a assuré aucune desserte entre les deux rives de la méditerranée depuis le début de la pandémie du Covid-19.

Le Méditerranée dessert à nouveau Alger depuis le port de Marseille

En effet, ce navire a repris ses liaisons maritimes à destination de l’Algérie, le 17 juin dernier. Précédemment, Corsica Linea a mis le Méditerrané comme centre pour accueillir les réfugiés ukrainiens pendant deux mois. Et ce n’est qu’à compter du mois de juin en cours que ce monstre a repris son activité maritime.

Pour assurer les meilleurs services pour ses passagers, ce navire de 165 mètres de longueur et plus de 27 mètres de largeur, est pourvu de 13 ponts. Mais pas que, ce plus grand ferry de la compagnie française est muni de trois espaces de restauration, dont trois bars. Mais également des espaces de détente dont des coins pour prier, ainsi que des salons équipés du nécessaire pour un meilleur confort.

Le Méditerranée dispose la capacité de transporter 2800 voyageurs et 690 véhicules. Pour garantir le confort de ceux-ci, le navire les accueille dans environ 486 cabines et 320 sièges. Les cabines de un à quatre lits, sont dotées, à leur tour, de sanitaires; et peuvent être occupées en famille ou à partager avec d’autres voyageurs.

En effet, si Corsica Linea a aménagé son ferry selon les normes internationales; c’est parce que ce dernier est destiné à assurer les longues dessertes notamment celles qui durent plus de 22 heures.