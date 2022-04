Corsica Linea : le Danielle Casanova reprend ses liaisons vers Alger

Le transporteur maritime français Corsica Linea, qui assure la ligne Marseille-Alger, vient de mettre en service son ferry Danielle Casanova. Les voyageurs algériens ont désormais la possibilité de se déplacer à bord de ce navire emblématique de la compagnie française.

La remise en service du Danielle Casanova est intervenue le mardi 19 avril 2022 pour exploiter la traversée Marseille-Alger-Marseille. Le bateau a subi des travaux de réparation et des manœuvres de maintenance au sein d’un chantier naval en Tunisie.

Au cours des deux mois d’absence de Danielle Casanova, la compagnie Corsica Linea a exceptionnellement affrété le navire Jean Nicoli pour assurer le transport de voyageurs sur la liaison France-Algérie. Cependant, ce bateau a subi un accident survenu dans le port d’Alger voici quelques jours. En effet, le Jean Nicoli a percuté à quai un navire relevant de la compagnie pétrolière Naftal.

Cet accident est survenu le mercredi 6 avril 2022, dans le port d’Alger, au moment où le ferry de la Corsica Linea (Jean Nicoli) était en train de manœuvrer pour accoster à quai. La scène a été enregistrée par un homme présent sur le quai. Elle témoigne notamment la violence du contact des deux navires.

Le Danielle Casanova fait l’objet d’une importante rénovation

Fleuron de Corsica Linea, le Danielle Casanova constitue le plus grand bateau de la compagnie qui relie la France continentale, la Corse mais également l’Algérie et la Tunisie. Grâce à sa capacité, sa rapidité et son incomparable confort, ce car-ferry – qui a été soumis à une importante rénovation mécanique et à des travaux d’aménagement en 2016 et récemment en 2022 – assure le transport des passagers dans des conditions optimales.

Le navire dispose de salons à fauteuils, ainsi que de cabines pouvant accueillir 2 et 4 personnes ou encore de suites susceptibles de recevoir jusqu’à 4 personnes ( un grand lit et deux lits simples). Ces cabines sont privatives ou partagées (non mixtes) et comportent chacune une salle de bain (douche, toilettes) et un lavabo. Pour votre confort, les draps, les shampoings et les serviettes vous sont fournis.

Corsica Linea vise le grand confort par son navire Danielle Casanova

A bord du bateau Danielle Casanova, se trouvent : Le restaurant Les Calanques, dans lequel vous serez accueillis pour déguster un savoureux repas méditerranéen ; Les Arbousiers, qui est le restaurant self-service installé sur le pont 9 ; et pour ceux qui ont une petite faim, le snack, le bar couvert et le bar extérieur La Crique ( aux abords de la piscine ), qui offre un service de restauration express. Par ailleurs, un service télévisuel et une connexion Wi-Fi (payante) sont accessibles dans les espaces communs (bar) ainsi que dans les cabines extérieures.

Le ferry convient à toutes les catégories d’âge des passagers. Ainsi, les enfants disposent d’un espace pour s’amuser ou encore d’une garderie. Quant aux animaux domestiques, il est possible de les faire voyager dans le chenil, tout à fait adapté.