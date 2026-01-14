Corsica Linea lance une promotion spéciale sur les traversées Marseille–Algérie

La compagnie maritime française Corsica Linea vient d’annoncer une nouvelle promotion destinée aux voyageurs reliant Marseille aux ports algériens d’Alger, Béjaïa et Skikda. Cette offre, à durée limitée, permet aux clients de cumuler davantage de points de fidélité sur leurs traversées, une initiative qui vise particulièrement les voyageurs réguliers entre la France et l’Algérie.

Annoncée via la page Facebook officielle de la compagnie, cette opération s’inscrit dans la stratégie de Corsica Linea pour renforcer l’attractivité de ses lignes maritimes vers l’Algérie, très fréquentées notamment par la diaspora algérienne établie en France.

Triplement des Points de Fidélité Jusqu’au 23 Janvier 2026

Dans le cadre de cette promotion, Corsica Linea propose de tripler les points Linea FID cumulés lors de la réservation des billets. Concrètement, chaque euro dépensé rapporte 30 points, contre un barème habituel bien inférieur.

Cette offre est valable pour toute réservation effectuée jusqu’au 23 janvier 2026, quelle que soit la date du départ, à condition que la traversée ait lieu avant le 31 mars 2026. Les points sont crédités sur le compte fidélité du client après la réalisation effective du voyage.

Les lignes concernées sont :

Marseille – Alger

Marseille – Béjaïa

Marseille – Skikda

Conditions pour Bénéficier de l’Offre

Pour profiter du triplement des points, une condition essentielle s’impose : être inscrit au programme de fidélité Linea FID avant d’effectuer la réservation. L’inscription est gratuite et accessible en ligne via le site officiel de Corsica Linea.

Dans son communiqué, la compagnie précise :

« La condition ? Être inscrit(e) à notre programme de fidélité Linea FID avant d’effectuer votre réservation. »

Cette exigence permet d’assurer l’attribution automatique des points supplémentaires, sans démarche ultérieure pour le voyageur.

Options de Réservation : En Ligne ou à Marseille

Les clients peuvent réserver leurs billets :

en ligne, sur le site officiel de Corsica Linea,

ou directement auprès de l’agence commerciale de la compagnie, située à la gare maritime T2 – La Joliette, à Marseille.

Corsica Linea recommande toutefois de consulter le détail complet de l’offre sur son site afin de prendre connaissance de l’ensemble des modalités et conditions d’application, notamment en cas de modification ou d’annulation.

