France-Algérie : Corsica Linea annule ses traversées en raison d’une grève

À l’approche de la fin du mois, la compagnie maritime française, Corsica Linea, fait face à un mouvement de grève d’envergure qui perturbe l’ensemble de son programme maritime. Si vous prévoyez d’embarquer vers l’Algérie ces prochains jours, découvrez les traversées impactées.

Un préavis de grève reconductible de 48 heures a été déposé par la CGT de Corsica Linea à partir du mardi 29 septembre 2026, menaçant de perturber fortement les traversées entre la France et l’Algérie. Le syndicat dénonce un accord sectoriel qui menacerait 90 emplois en CDI et entraînerait le retrait d’un navire. Pour lever le préavis, la CGT réclame notamment la garantie du financement de la Délégation de Service Public (DSP) jusqu’en 2030, l’abandon de l’affrètement du Massalia et une réunion de suivi avec les acteurs des transports.

Ces perturbations s’inscriront dans un contexte social plus large, ce mouvement étant couplé à un appel national à la grève dans la fonction publique française prévu le même jour.

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Corsica Linea annule deux traversées entre l’Algérie et la France

Initialement reportée, la traversée Marseille – Alger prévue le 30 septembre est finalement définitivement annulée par la compagnie maritime française, comme l’indique son communiqué publié ce dimanche. La compagnie indique dans son communiqué que les traversées Marseille – Alger du mardi 29 septembre et Alger – Marseille du mercredi 30 septembre, assurées par le navire Jean Nicoli, sont annulées en raison d’une grève interne conjuguée à un mouvement social national.

Au total, deux liaisons aller-retour assurées par le Jean Nicoli entre Marseille et Alger sont supprimées : celle de Marseille vers Alger le 29 septembre, ainsi que la traversée retour d’Alger vers Marseille prévue le 30 septembre.

La compagnie précise avoir contacté les clients impactés par SMS et e-mail, tout en déployant un espace en ligne dédié pour suivre l’évolution des traversées pendant le mouvement social.

Billets modifiables et remboursables sans aucuns frais

Par ailleurs, la compagnie corse précise que les voyageurs concernés peuvent modifier ou faire rembourser leur billet sans aucun frais, en s’adressant directement à leur agence de réservation.

Pour rappel, la CGT des marins de Marseille a appelé à une grève reconductible de 48 heures chez Corsica Linea, à partir du mardi 29 septembre à 8 h. Une mobilisation qui ne manquera pas de perturber le programme de traversées de la compagnie vers le Maghreb.

Dans son communiqué, le syndicat indique que le mouvement touchera l’ensemble des destinations de la compagnie, incluant l’Algérie, ainsi que les liaisons de la continuité territoriale et les ports de Marseille, Toulon et Nice.

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