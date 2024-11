Corsica Linea étend ses offres jusqu’en mars 2025 : Alger et Béjaïa accessibles à prix réduits

La compagnie maritime française, Corsica Linea, ajoute de nouvelles traversées à son programme de desserte de l’Algérie au départ de la France jusqu’en mars 2025. L’occasion pour les voyageurs algériens de profiter des tarifs réduits proposés par la compagnie

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur son site de réservation, la compagnie aux bateaux rouges et blancs fait part du lancement des ventes pour la saison d’hiver et du printemps 2025.

Corsica Linea : les réservations ouvertes jusqu’en mars 2025

Le transporteur maritime promet à ses passagers un séjour inoubliable en Algérie grâce à ses traversées désormais disponibles pour la réservation jusqu’au 26 mars 2025. Cette nouvelle annonce concerne les voyages au départ de la France vers l’Algérie.

Dans le détail, Cosica Linea propose à ses passagers de débarquer à destination d’Alger, la capitale dynamique du pays, ou encore vers Béjaïa la perle de la petite Kabylie, au départ du port de Marseille en France. Ces traversées sont désormais disponibles en vente jusqu’au printemps 2025.

« Lignes d’Algérie : Nos traversées sont désormais ouvertes jusqu’au 26 mars 2025 ! Au départ de Marseille, embarquez vers Alger et Béjaïa. Réservez dès maintenant et bénéficiez de nos meilleurs tarifs« , lit-on dans le communiqué en question.

Des prix réduits et des tarifs exceptionnels

Réserver son billet de voyage suffisamment de temps à l’avance permet de faire d’importantes économies sur les voyages. C’est d’ailleurs ce que propose la compagnie maritime corse. En effet, Corsica Linea invite ses passagers à réserver dès maintenant leurs traversées et à profiter de ses meilleurs tarifs.

En effet, sur son site de réservation, le transporteur maritime propose ses billets de voyage au départ de la France à partir de 377.5 euros, c’est le cas du voyage Marseille Bejaia programmé pour le 19 février 2025. Par ailleurs, les traversées au départ de la ville phocéenne vers le port d’Alger sont proposées au prix de 400 euros, par personne et par trajet.

De plus, dans le cadre de son offre de l’après saison, Corsica Linea propose à ses clients de profiter de son programme de fidélité et de ses nombreux avantages. « Profitez de l’avant-saison pour devenir membre du linea FID, notre programme de fidélité conçu pour récompenser les voyageurs réguliers des lignes France – Algérie.« , indique le transporteur maritime, qui précise que son programme permet de cumuler des points de fidélité et de les échanger contre des bons d’achat de 40 euros à faire valoir sur ses traversées.

