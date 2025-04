Corsica Linea – Été 2025 : attention, ces véhicules sont interdits à bord des navires vers Alger

L’approche de la saison estivale, les autorités algériennes ont ordonné l’application de nouvelles directives, interdisant à certaines catégories de véhicules d’embarquer à bord des navires. C’est ce qui ressort d’un nouveau communiqué de la compagnie maritime Corsica Linea.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mercredi 23 avril 2025, la compagnie aux navires rouges et blancs annonce de nouvelles directives concernant l’embarquement des véhicules à destination du port d’Alger.

À LIRE AUSSI : Tarifs été 2025 : Algérie Ferries, GNV ou Corsica Linea, qui est le moins cher ?

Voyager en Algérie en été 2025 : Corsica Linea met en garde ses passagers

Dans son document, la compagnie maritime française informe ses passagers à destination de l’Algérie que le transport des véhicules suivants est interdit pour la période allant du 15 juin au 15 septembre 2025. Et ce, conformément aux directives mises en place par le ministère des Transports.

Les véhicules concernés par cette interdiction sont les suivants :

Les véhicules à l’export neufs et de moins de trois ans ;

les fourgons ;

les véhicules de transport de personnes de plus de sept places.

Par ailleurs, la compagnie Corsica Linea informe que cette mesure s’applique uniquement sur les départs à destination du port d’Alger. Les villes de Béjaïa et de Skikda ne sont pas concernées. Par conséquent, les passagers ayant déjà réservé avec ces types de véhicules disposent de deux solutions, à savoir :

La modification sans frais sur un départ vers Skikda ou Bejaia ;

l’annulation avec remboursement sans pénalités.

Corsica Linea ouvre les ventes pour l’été 2025

Corsica Linea enrichit son programme de traversées maritimes vers l’Algérie pour l’été 2025. Après avoir ouvert les réservations pour la ligne Marseille-Alger, la compagnie maritime française annonce de nouvelles liaisons vers Béjaïa et Skikda au départ de Marseille et Sète.

Les traversées seront opérationnelles du 18 juin au 14 septembre 2025. Les tarifs débutent à 380 euros pour Marseille-Béjaïa et 544,56 euros pour Sète-Skikda par trajet et par personne. Pour la ligne Marseille-Alger, les prix commencent à 404 euros en siège et 500 euros en cabine.

Par ailleurs, la compagnie met en place un programme de fidélité permettant aux voyageurs de cumuler des points et de bénéficier de bons d’achat. Des règles strictes concernant les bagages sont également instaurées : deux bagages plus un sac à main pour les adultes, et un seul sac adapté pour les enfants de moins de 10 ans.

Cette annonce anticipée permet aux membres de la diaspora algérienne de profiter des meilleurs tarifs et d’une plus grande disponibilité des places. Les réservations peuvent être effectuées en ligne, à l’agence de la gare maritime de Marseille ou auprès des partenaires agréés.

À LIRE AUSSI : Traversées vers Béjaïa et Skikda : Corsica Linea dévoile ses tarifs pour l’été 2025