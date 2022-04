Corsica Linea : détails concernant ses nouveaux partenaires en Algérie

Le transporteur maritime français Corsica Linea a communiqué, lundi 25 avril 2022 , à travers son site internet, les différentes agences partenaires présentes en Algérie. Ce sont en effet une vingtaine de représentants qui permettent aux clients de faire leur réservation ou de changer leur billet en vue d’une éventuelle traversée.

La compagnie maritime française Corsica Linea offre des services de transport entre Alger et la ville de Marseille, qui se trouve en France. Elle a reçu l’autorisation de relancer ses traversées au mois d’octobre dernier, après une suspension de plusieurs mois en raison de la crise sanitaire relative au coronavirus.

Actuellement, la compagnie propose une liaison par semaine qui relie la capitale algérienne à la cité phocéenne. Un possible renforcement de son programme pour la saison estivale n’est pas à exclure. Cela reste toutefois dépendant de la décision des autorités compétentes du pays.

Au grand désespoir de plusieurs ressortissants algériens installés en France et ailleurs, le Conseil des ministres, qui a eu lieu le dimanche 24 avril 2022, est resté muet au sujet du renforcement des programmes de services aériens et maritimes.

25 partenaires de Corsica Linea en Algérie

Quoi qu’il en soit, Corsica Linea se prépare à une possible hausse du nombre de liaisons à l’avenir. Soucieuse d’être au plus près de sa clientèle, la compagnie a mis en place un puissant réseau commercial sur le territoire algérien. Elle a noué des partenariats avec des organismes à travers de nombreuses wilayas.

En tout, la compagnie a signé des contrats de collaboration avec vingt cinq agences de voyages, sans compter ses deux agences Mondial Shipping Company, qui est le partenaire officiel de Corsica Linea. Voilà ce qui ressort notamment du communiqué publié lundi 25 avril 2022 par ce transporteur maritime français.

« Nous sommes ravis de vous communiquer la liste de nos agences de voyages partenaires en Algérie ainsi que les 2 agences Mondial Shipping Company (partenaire Corsica Linea) situées à Alger et à Skikda, dans lesquelles vous pourrez réserver et/ou modifier vos billets » lit-on sur le communiqué de la compagnie. Il s’agit de sept agences installées à Alger (situées à Réghaia, Rouiba, Bab Ezzouar, El Harrach, Bir Mourad Rais, El Biar et Alger-centre) mais également d’autres partenaires installés à Béjaïa, Biskra, Batna, Chlef, Médéa, Sétif, Tizi-Ouzou, Constantine, Mostaganem… Vous trouverez toutes les coordonnées dans le site officiel de la compagnie.

Par le biais d’un communiqué publié le 30 mars 2022, le transporteur maritime français a donné des détails à ses clients sur les réservations concernant les traversées au-delà du 1er juin 2022. Or, hier, le président de la République a fait part d’un renforcement des liaisons maritimes et d’une baisse des tarifs aériens et maritimes. Des annonces pourront être apportées au cours des prochains jours.