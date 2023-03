Corsica Linea : des voyageurs algériens bloqués au port de Marseille

L’interminable grève en France a suscité de nombreuses perturbations dans les programmes aériens et maritimes depuis et vers l’hexagone. En effet, à cause de cette dernière, les voyageurs algériens ont dû reporter à de nombreuses reprises leurs voyages.

Il y a à peine deux jours, la compagnie maritime française Corsica Linea a annoncé l’annulation de deux traversées depuis et vers l’Algérie, et ce, en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraits. Perturbant, ainsi, le programme des centaines de ses voyageurs.

Des passagers algériens bloqués au port de Marseille

En effet, en raison de ses annulations, une centaine de voyageurs se sont retrouvés bloqués au niveau du Port de Marseille, à passer la nuit dans leurs véhicules. La situation risque de se corser. Ces voyageurs attendent depuis lundi dernier leur navire pour rejoindre le port d’Alger.

Des femmes, des personnes âgées, mais aussi des familles avec leurs enfants se retrouvent à passer leur nuit, depuis lundi dernier, sous la passerelle de Joiliette, devant la porte d’embarquement fermée. La majorité de ses voyageurs espèrent embarquer vers l’Algérie pour y passer le mois du Ramadan.

Certains même ont fait des longs trajets depuis des villes voisines afin d’embarquer au départ de Marseille, pour enfin recevoir un SMS de la compagnie annulant leur voyage.

Annulation des traversées vers l’Algérie : Corsica Linea propose un remboursement sans frais

Pour répondre aux réclamations de ces voyageurs qui se retrouvent coincés au port de Marseille, la compagnie maritime corse revient avec un nouveau communiqué pour s’excuser auprès de ces passagers. Mais aussi de leur proposer une solution.

La solution de Corsica Linea se présente sous forme d’un remboursement intégral des frais de billets. Mais aussi la possibilité de modifier sans frais le billet, et ce, avant le 31 mai 2023.

