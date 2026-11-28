À l’occasion du Black Friday, la compagnie maritime Corsica Linea lance une nouvelle opération promotionnelle destinée aux membres de son programme de fidélité linea FID. À la clé : le doublement des points cumulés sur les réservations éligibles, une offre qui peut intéresser les voyageurs reliant la France à l’Algérie.

Cette opération spéciale est proposée sur une période limitée, du 27 au 29 novembre 2026. Elle permet aux adhérents du programme de fidélité d’accumuler davantage de points lors de leurs réservations et de profiter plus rapidement des avantages associés.

Corsica Linea double les points de fidélité pour le Black Friday

Concrètement, les membres de linea FID peuvent obtenir 20 points pour chaque euro dépensé, contre 10 points habituellement hors période estivale.

Ce dispositif permet ainsi aux voyageurs de doubler leurs points à l’occasion de leurs réservations effectuées pendant la durée de l’opération. Les points accumulés peuvent ensuite être convertis en avantages pour de prochaines traversées.

L’offre concerne les réservations éligibles réalisées durant cette campagne commerciale. Les voyageurs intéressés doivent donc tenir compte de la période annoncée pour pouvoir en bénéficier.

Des avantages pour les traversées entre la France et l’Algérie

Cette promotion concerne également les passagers qui empruntent les liaisons maritimes entre la France et l’Algérie. Corsica Linea dessert notamment les ports d’Alger et de Béjaïa depuis la France.

Pour les voyageurs qui prévoient déjà un déplacement dans les prochains mois, cette opération représente une occasion d’accumuler plus rapidement des points de fidélité et de les utiliser lors d’un prochain voyage.

La compagnie invite ainsi ses clients à profiter de cette période spéciale pour effectuer leurs réservations et bénéficier de cet avantage supplémentaire.

🟢 À LIRE AUSSI : Vol direct Alger – Delhi : après un premier report, Air Algérie fixe une nouvelle date

Air Algérie : une réduction de 50 % sur les billets vers cette destination européenne

Air Algérie lance une nouvelle promotion à l’occasion de la saison hivernale 2026. La compagnie aérienne nationale annonce des réductions pouvant atteindre 50 % sur les billets d’avion, une offre qui concerne les vols entre son réseau européen et l’Algérie.

Dans un communiqué publié le vendredi 27 novembre 2026, le transporteur national a dévoilé les modalités de cette campagne promotionnelle. Une opportunité pour les voyageurs, notamment les membres de la diaspora algérienne, qui prévoient de rejoindre le pays durant les prochaines semaines.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

La période de réservation est particulièrement courte. Selon Air Algérie, les billets concernés par cette promotion peuvent être achetés du 26 novembre au 3 décembre 2026. Les voyageurs disposent donc de quelques jours pour profiter des tarifs proposés.

Air Algérie : jusqu’à quand peut-on voyager avec les billets à -50 % ?

La compagnie précise que les billets réservés dans le cadre de cette offre sont valables pour des voyages prévus entre le 26 novembre 2026 et le 31 janvier 2027.

Cette période couvre notamment les déplacements de fin d’année ainsi que les premiers voyages de 2027. Les voyageurs peuvent ainsi anticiper leur retour en Algérie tout en bénéficiant de conditions tarifaires promotionnelles.

La réduction annoncée peut atteindre 50 %, mais ce taux représente le plafond de la remise. Le montant effectivement appliqué dépend notamment de la destination et des conditions tarifaires du billet.

Les personnes intéressées sont donc invitées à effectuer leur réservation avant le 3 décembre 2026, date de clôture de cette campagne hivernale.

Une nouvelle offre qui vient enrichir les promotions proposées par Air Algérie pour faciliter les déplacements entre l’Europe et l’Algérie durant la saison froide.