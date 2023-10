Corsica Linea annonce des changements dans son programme de traversées vers l’Algérie

La saison d’automne s’annonce perturbée pour les compagnies maritimes desservant le territoire national. Après Algérie ferries, qui a annoncé l’annulation de plusieurs de ces traversées, c’est au tour de la compagnie française de changer son programme.

En effet, Corsica linea revient dans un nouveau communiqué pour annoncer des changements au programme de ses dessertes vers l’Algérie.

Corsica Linea change les horaires de ses traversées vers l’Algérie

En effet, dans un nouveau communiqué publié en ce lundi 16 octobre 2023, la compagnie maritime corse a fait savoir que sa traversée Marseille – Alger du 17 octobre, mais aussi celle au départ d’Alger vers Marseille du 18 octobre prochain seront retardées. Et ce, pour des raisons d’exploitation.

Les modifications de Corsica Linéa s’affichent comme suit :

La traversée Marseille – Alger du 17 octobre : le départ à 13 h 00 au lieu de 10 h 00. La présentation à la porte 3 du port de Marseille se fera à partir de 6 h 00 ;

La traversée Alger – Marseille du 18 octobre 2023 : le départ est retardé à 14h 00 au lieu 11 h00. L’arrivée en France est prévue pour le jeudi 19 octobre 2023 à 20 h au lieu de 17 h 00.

Corsica Linea s’excuse auprès de ses passagers concernés par ces retards et les invite à suivre ce programme.

Algérie Ferries annule plusieurs de ses traversées

Rappelons, la compagnie maritime Algérie ferries a, elle aussi, annoncé l’annulation de plusieurs de ses traversées vers la France. Et ce, quelques jours après l’annonce de son programme d’hiver. Parmi les traversées annulées, celles au départ de Mostaganem vers Sète et le voyage Sète – Mostaganem, prévus pour le 24 et le 25 octobre 2023, respectivement.

Par ailleurs, les traversées d’Algérie ferries à destination de l’Espagne sont aussi concernées par ces perturbations. À l’exemple, la traversée Mostaganem – Alicante, qui sera remplacée par le voyage Oran – Alicante, prévue pour le 27 octobre 2023.

