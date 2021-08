Corruption : Temmar et Melzi face à de lourdes accusations

L’affaire de l’ancien ministre de l’Habitat Abdelwahid Temmar, impliquant plusieurs autres anciens hauts responsables, vient d’être ouverte au niveau de la deuxième chambre du pôle pénal et financier du tribunal Sidi M’hamed à Alger.

Le juge instructeur près la même juridiction a entendu, hier lundi 30 août 2021, l’ancien ministre concernant l’affaire de corruption en lien avec « la dilapidation organisée » du foncier industriel, agricole et touristique dans la wilaya de Mostaganem, en les octroyant aux fils de responsables et officiers qui se retrouvent actuellement en prison.

Outre Abdelwahid Temmar, le juge instructeur a également entendu, dans le cadre de la même affaire, à l’ancien Directeur de la résidence de l’État du Sahel Hamid Melzi ainsi que d’autres accusés, à savoir Benladghem Abderrahmane, Ben Bada Bachir et Miroud Faycel.

Selon des sources proches du dossier, le magistrat a procédé à la requalification des faits dans l’affaire en « criminel », vu la gravité des faits. À l’issue des auditions, le juge a prononcé de graves accusations contre les 10 mis en cause dans l’affaire.

Il s’agit de « la falsification de documents officiels en modifiant le contenu, la dilapidation et l’usage illégal de l’argent public, octroi d’indus avantages à autrui, violation des dispositions légales et réglementaires, abus de pouvoir, abus de fonction, changement du caractère agricole d’un terrain classé agricole, atteinte aux domaines public et atteinte à l’état naturel du littoral ».

Retour sur les principaux éléments de l’Affaire

Pour rappel, l’enquête menée dans le cadre de l’affaire de l’ancien ministre de l’Habitat Abdelwahid Temmar a révélé qu’il ne s’est pas contenté de distribuer des terrains à caractère industriel, mais il s’agit également du foncier agricole et touristique au niveau de Mostaganem.

Selon l’enquête, Temmar a procédé, avec l’ancien secrétaire général de la même wilaya et un chef de Daïra, au transfert de très grandes superficies du foncier agricole à des exploitations touristiques, après les avoir octroyées au dinar symbolique pour 40 investisseurs.

Les investisseurs en question ne sont autres que des fils d’anciens hauts responsables et officiers, qui sont également poursuivis dans des affaires de corruption. Il s’agit, entre autres, des fils de l’ancien premier ministre Abdelmalek Sellal, l’ancien Directeur de la résidence de l’État du Sahel Hamid Melzi.

Il s’agit également de l’ancien commandant de la gendarmerie nationale Menad Nouba, les frères Kouninef et l’homme d’affaires Abdelmalek Sahraoui qui fait objet d’un mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire.