Corruption – Sonatrach : Ghoul et les 2 ex PDG Ould Kaddour et Meziane condamnés

Le dossier de corruption de l’entreprise nationale Sonatrach est en instance d’étude par le parquet de la sixième chambre criminelle du conseil de la magistrature algérien. Dans l’affaire de corruption qui lie plusieurs ex-oligarques, dont Ould Kaddour, Ghoul et Meziane, la justice a tranché. Contre toute attente, des remises de peine et des levées de détention ont été approuvées lors de la dernière audience. L’enquête, qui poursuit son cours, incrimine d’autres haut-gradés du secteur de l’énergie, notamment un ancien ministre.

Affaire de corruption à Sonatrach : Ghoul écope de 5 ans de prison

Le verdict est tombé, Amar Ghoul, ancien ministre des Transports et des Travaux Publics, a vu sa peine initiale baissée de 10 à 5 années de réclusion ferme. La levée de la saisie de ses biens, dont sa pension de retraite et son domicile à Alger, a également été prononcée.

En revanche, les peines prononcées par les anciens dirigeants du complexe Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour et Mohamed Meziane, ont été maintenues. Même sort que Ghoul pour ce dernier, dont le gel des biens a été annulé (immobiliers et salaire). L’ancien ministre de l’Énergie, Nourredine Boutarfa, a par ailleurs vu son sa peine approuvée et maintenue par le parquet.

Dans le même registre, Abdelhamid Zerguin, ancien PDG de Sonatrach non-interpellé, a vu sa peine diminuer pareillement. Après avoir été condamné à 3 ans de prison ferme par le tribunal de Sidi M’hamed à Alger, voici que la justice décide de baisser sa peine à 2 ans avec sursis.

Verdict et peines soutenus pour le reste des accusés de l’affaire Sonatrach-Sonelgaz

Dans l’affaire de corruption massive, le reste des peines a été approuvé et maintenu par le parquet. Parmi ces dernières, celles de Boumediene Belkacem, ancien vice-président de Sonatrach, et Aissa Benghanem, ex-PDG de la Sonelgaz. Les amendes imposées aux 5 sociétés accusées dans le dossier ont par ailleurs été maintenues et devront être acquittées. Rappelons que plusieurs chefs d’accusation ont été retenus contre les deux accusés, dont la corruption, impliquant le plus grand complexe pétrolier d’Algérie « Sonatrach ». Une affaire qui a coûté des milliards de dinars au trésor public.

