Corruption : plus de 400 hauts fonctionnaires poursuivis

Le procureur de la République auprès du tribunal de Sidi M’hamed à Alger, Chaker Kara a avancé des chiffres concernant le nombre de personnes impliquées dans des affaires de corruption, ces neuf derniers mois.

En effet, entre septembre 2020 et mai 2021, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, a publié 21 mandats d’arrêt internationaux via Interpol, a délivré 53 commissions rogatoires à de nombreux pays, sur 57 affaires de corruption sur les 83 sous sa juridiction.

D’après le bilan avancé par le procureur, le nombre de personnes impliquées dans des actes de corruption s’élève à 2079, 723 d’entre elles sont poursuivies, dont 409 fonctionnaires. Ce dernier fait également état de 55 individus actuellement en détention et 151 placés sous contrôle judiciaire ainsi que de 368 personnes relaxées.

Établi au mois de septembre, le pôle pénal économique et financier a fait état, le mercredi 9 juin dernier, du bilan de ses neuf premiers mois d’activité judiciaire.

Le procureur a déclaré lors d’une conférence de presse que la « complexité » des affaires étudiées par le pôle autant par « la nature des faits que par leur étendue géographique ainsi que les personnes mises en cause » ce qui a, « retardé les procédures de poursuite » et a rendu nécessaire l’affectation de 5 magistrats, de 21 greffiers, d’un procureur, de deux adjoints, mais également des traducteurs.

2079 personnes ont été inculpées pour corruption

Au cours de cette année, le pôle de Sidi M’Hamed a traité 141 informations relatives à des affaires, et ne s’occupent que de » 83 affaires qui relèvent de ses prérogatives ».

Parmi elles, trente-quatre dossiers sont en instruction au niveau de la Cour suprême, en raison du privilège de juridiction dont jouissaient les mis en cause. Elles ont été transférées quelques jours après la création du pôle.

Chaker Kara a jouté que le pôle a rejeté 58 affaires, estimant qu’elles ne relèvent pas de ces compétences. D’ailleurs, 57 affaires sur les 83 affaires sont en cours d’instruction, soit 68,67%, et 26 sont encore en cours d’enquête préliminaire à l’Office central de la lutte contre la corruption, des services de police judiciaire de la police.

Durant ces neufs derniers mois, des poursuites judiciaires ont été ordonnées contre 723 personnes, dont 527 hommes et 47 femmes, ainsi que 149 sociétés. Parmi les accusés, 409 sont des fonctionnaires, soit 56,57%. Ces poursuites ont mené à la mise en détention provisoire de 55 personnes (51 hommes et 4 femmes), soit 7,61% du total des mis en cause, tandis que 151 personnes (139 hommes et 12 femmes) ont été mises sous contrôle judiciaire et 368 ont été jugés non coupables. Pour le procureur, « la détention préventive reste une mesure exceptionnelle ».

Globalement, les délits qui ont engendrés le plus de poursuites sont ceux liés à la loi 06/01, relative à la lutte contre la corruption, avec, au total 2079 personnes inculpées.