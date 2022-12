Corruption parlement européen : des indices accablent le Maroc

Des nouvelles tombent à propos de l’affaire scandaleuse dans laquelle plusieurs députés européens ont pris part. En effet, l’enquête menée a dévoilé plusieurs détails à cet égard. Des députés qui ont été arrêtés ont affirmé l’implication de plusieurs responsables marocains dans cette affaire. Dans le détail, ces responsables ont versé des pots-de-vin en vue d’obtenir le soutien européen dans des questions internationales.

Notamment, celle relative au Sahara occidental. D’après ce que rapporte le média français BFMTV, Francesco Giorgi a cité des diplomates et des ministres marocains. Et ce, lors de ses déclarations. Pour rappel Giorgi est un assistant parlementaire et le compagnon de la vice-présidente grecque Eva Kaili. Sachant que cette dernière a été également arrêtée, il y a quelques jours maintenant.

Parmi les personnes et les institutions citées par le responsable italien susmentionné : la DGED et l’ambassadeur marocain en Pologne, Abderrahmane Atmoun en l’occurrence. À en croire les propos du mis en cause, le diplomate marocain a soudoyé Antonio Panzeri (ancien député européen) et sa femme.

Le Maroc soudoie des eurodéputés en vue de garantir ses intérêts

Par le biais d’un document qui date de 2011, la même source médiatique a affirmé l’implication d’un autre diplomate marocain dans ladite affaire. En effet, le diplomate en question visait à gagner le soutien européen quant à la question saharienne. Et ce, via Panzeri. « Le meilleur moyen de gérer cette pression (la question du Sahara NDLR) est de la canaliser par le biais de M.Panzeri », écrit-on sur le document.

Donc vous l’aurez compris, pendant plusieurs années Panzeri visait à servir les intérêts marocains auprès des institutions européennes. D’ailleurs, plusieurs de ses collègues ont remarqué son désir à défendre tout ce qui est marocain. Dans ce sillage, on notera que, dans le cadre de l’enquête ouverte, une somme de 700.000 euros a été retrouvée chez Panzeri. Celle-ci provient majoritairement du Maroc, indique BFMTV.