Corruption : ouverture d’une nouvelle affaire d’Ali Haddad à Oran

L’ancien président du FCE, Ali Haddad sera jugé lors d’un procès qui aura lieu le mardi 15 juin au niveau du tribunal à Oran. L’ex-homme d’affaire sera jugé pour surfacturation et pour perception d’indus avantages en lien avec ses navires de marchandises sur le port d’Oran. Un nouveau dossier ouvert après près de 22 mois d‘enquêtes judiciaires et considéré comme l’un des plus importants dans lesquels est poursuivi l’ancien propriétaire de l’ETRHB.

Selon des sources du journal El-Chorouk, l’ancien président du Forum des Chefs d’Entreprises bénéficiait d’importantes remises et jouissait d’avantages indus, qui incluaient ses différentes transactions aux abords du port d’Oran, au cours de la période 2015-2018.

L’Inspection générale du ministère de la Justice avait envoyé une équipe d’enquêteurs dans la ville d’Oran pour enquêter sur plusieurs dossiers de corruption liés à des transactions suspectes dans le port d’Oran. Enquête qui se trouve liée au dossier Haddad, puisqu’elle a permit de remonter directement à des factures gonflées qui concernent des navires transportant des marchandises d’Ali Haddad.

Témoin principal de l’affaire

L’ancien responsable commercial société portuaire d’Oran avait porté plainte auprès du parquet près la Cour d’Oran au sujet d’un dossier de « falsification des documents » d’Ali Haddad. L’avocat a demandé de permettre à son client, qui occupait le poste de responsable commercial du port d’Oran, de se présenter à l’audience à condition que son nom soit écarté du dossier de l’affaire malgré qu’il se soit présenté comme témoin principal.

Il est à noter que l’ex-homme d’affaire est poursuivi dans plusieurs autres dossiers de corruption. L’ancien président du FCE est poursuivis concernant l’accumulation de dizaines de conteneurs au niveau du port d’Oran. Conteneurs contenants divers équipements de travaux publics, marchandises qui n’a pas pu être expédiée à destination en raison de la découverte de gonflement des factures, et de l’existence d’une différence entre la vraie valeur des marchandises et celle figurant sur les factures officielles.