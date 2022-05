Corruption : nouveau procès pour Tliba et le fils de Ould Abbès

Les procès de corruption impliquant d’anciens hauts responsables et hommes d’affaires du temps du défunt Président Abdelaziz Bouteflika continuent de s’enchaîner à travers les tribunaux du pays. Hier, mardi 17 mai 2022, s’est tenu le procès en appel de Baha Eddine Tliba, ancien député du Front de libération national (FLN), et de Skander Ould Abbès, fils de l’ancien Secrétaire général (SG) du même parti et ancien Ministre de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès.

Le Procureur général près la Cour d’Alger a requis, ce mardi 17 mai, une peine de dix (10) ans de prison ferme assortie d’une amende de dix (10) millions de dinars à l’encontre de Skander Ould Abbès, fils de l’ancien SG du FLN et ancien Ministre, Djamel Ouled Abbès. S’agissant de Baha Eddine Tliba, ancien député du FLN, le Procureur général a requis une peine de cinq (5) de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million de dinars à son encontre.

Dans cette affaire, les mis en cause sont poursuivis pour des chefs d’accusation liés à la corruption, l’abus d’influence, l’obtention d’indus avantages et le blanchiment d’argent. En effet, les faits remontent aux législatives de 2017, lors de l’élaboration des listes du parti FLN.

Ce procès implique également l’ancien SG du Ministère de la Solidarité nationale, Khelladi Bouchnak, à l’encontre de qui une peine de huit (8) ans de prison ferme et une amende de dix (10) millions de dinars ont été requises par le Procureur général, avec la saisie de tous les biens liés à cette affaire.

Il convient de noter que ce procès en appel intervient après la recevabilité des procédures de pourvoi en cassation introduites par la défense des mis en cause. D’ailleurs, au cours de l’audience, les accusés ont rejeté les accusations portées à leur encontre et l’ancien SG du FLN, Djamel Ould Abbès, a été entendu comme témoin.

Tliba et les deux fils de Ould Abbès condamnés en première instance

Rappelons que l’ancien membre de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), Baha Eddine Tliba, avait été condamné par la cour d’Alger, en décembre 2020, à une peine de sept (7) ans de prison ferme assortie d’une amende de huit (8) millions de dinars pour infraction à la réglementation de change et des mouvements des capitaux de et vers l’étranger.

Skander Ould Abbès, fils de l’ancien Ministre de la Solidarité nationale, avait écopé de la même peine, tandis que son frère, El Wafi Ould Abbès, avait été condamné par contumace à une peine de vingt (20) ans de prison avec un mandat d’arrêt international émis à son encontre.

Pour sa part, l’ancien SG du Ministère de la Solidarité nationale, Khelladi Bouchnak, avait été condamné à une peine de deux (2) ans de prison assortie d’une amende de 200.000 dinars. Quant à lui, l’ancien Ministre Djamel Ould Abbès purge une peine de huit (8) ans de prison pour dilapidation des deniers publics, conclusion de transactions en violation de la législation en vigueur, abus de pouvoir et faux de documents publics.