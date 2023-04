Corruption : « Nous avons servi le pays, nous n’avons pas volé », un des frères Kouninef

Aujourd’hui, lundi, a eu lieu l’audience du procès de 56 accusés devant la dixième chambre criminelle de la cour d’Alger. Ce procès fait suite à l’une des plus grandes enquêtes de corruption menées par les autorités judiciaires.

Cette affaire implique notamment l’ancien conseiller à la présidence de la république, le frère de l’ancien président, Said Bouteflika, ainsi que les frères Kouninef.

Karim Kouninef a nié toutes les accusations portées contre lui. Lors de son interrogatoire par le juge, Kouninef a renié l’existence d’une relation commerciale avec Saïd Bouteflika, bien qu’il ait admis entretenir une amitié avec lui et sa famille.

Il a également affirmé que ses comptes bancaires mentionnés dans la commission rogatoire internationale sont les comptes de ses entreprises et que des transferts financiers n’ont pas eu lieu depuis l’Algérie.

Kouninef a également déclaré que les propriétés qu’il possède à l’étranger se trouvent en Suisse et en Espagne et a rappelé que sa famille était connue depuis les années soixante-dix en tant qu’hommes d’affaires en Algérie et que leurs entreprises avaient « servi » le pays.

Un ancien ministre condamné

Début avril, l’ancien ministre Abdelmalek Boudiaf avait été condamné par le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) à une peine de sept ans de prison ferme ainsi qu’à une amende de 4 millions de dinars algériens.

L’ancien ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière était poursuivi pour enrichissement illicite, blanchiment d’argent, recel au sein d’un groupe criminel et octroi d’avantages injustifiés lors de la conclusion de contrats et de marchés.

Son fils a également été condamné à 4 ans de prison ferme et sa fille à 18 mois de prison avec sursis, tandis que son épouse a été acquittée.