CORRUPTION : Nassim Dhiafat, ex-ministre durant la période 2020-2022, devant le tribunal

JUSTICE – Jusqu’à présent, les procès pour corruption en Algérie ont concerné essentiellement des hommes d’affaires et d’ex-responsables du gouvernement qui ont exercé durant la période d’avant 20219. Mais aujourd’hui (jeudi 6 avril 2023),

Ainsi, Nassim Dhiafat, ancien ministre délégué chargé de la Microentreprise, a comparu, ce jeudi 6 avril, devant le juge d’instruction de la huitième chambre du pôle pénal économique et financier au tribunal de Sidi M’hamed (Alger).

En outre, N. Dhiafat a comparu devant le procureur de la République en compagnie du PDG de la société publique CPA-ALNPM (filiale d’IMETAL spécialisée dans la réalisation d’ouvrages métallique), le dénommé Mokhtar Tayan, ainsi que de 37 autres accusés, pour audition pour présomption de corruption.

L’ancien ministre aurait abusé de sa fonction pour accorder des marchés à ses proches

Les faits touchent le Groupe des industries métallurgiques & sidérurgiques (IMETAL). En effet, l’enquête a révélé que l’ancien ministre délégué chargé de la Micro-Entreprise entre 2020 et 2022 a usé de son influence et de son poste pour permettre à des membres de sa famille d’obtenir des marchés au niveau de la filiale d’IMETAL.

Pour rappel, le 13 mars dernier, le pôle pénal économique et financier a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 5 responsables des groupes IMETAL et Sider, du complexe Sider El Hadjar et de l’entreprise ENR d’Annaba.

Dans le détail, il s’agit du PDG du groupe IMETAL, du PDG du groupe Sider, du directeur général adjoint de Sider El Hadjar et du directeur de l’ENR (unité d’Annaba), a fait savoir le communiqué de l’instance judiciaire.