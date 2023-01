Corruption : membres de la famille Tahkout lourdement condamnés

Le Tribunal pénal économique et financier de Sidi M’hamed a prononcé aujourd’hui, le mardi 31 janvier 2023, des peines allant jusqu’à 10 ans de prison contre des membres de la famille de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, dans une affaire de corruption liée au secteur automobile.

Le tribunal a donc prononcé une peine de 10 ans de prison ferme contre chacun de Rachid, Ibrahim et Hamid ; Bilal Tahkout a été condamné à 10 ans de prison et une peine de 5 ans a été prononcé contre Ali Tahkout, tandis que Youssef Tahkout a été quant à lui condamné à 4 ans de prison ferme. Tandis que, Nasser Tahkout a été innocenté.

Par ailleur, l’accusé « J.M.R » a été condamné à 8 ans d’emprisonnement, tandis que le tribunal a prononcé diverses autres peines allant de deux, trois et quatre ans d’emprisonnement pour le reste des accusés, y compris les employés de la municipalité de Réghaia et certains accusés. Une peine de 15 ans d’emprisonnement a été prononcée contre certains des prévenus en fuite, avec confirmation du mandat d’arrêt international à leur encontre.

Un jugement a également été rendu ordonnant la confiscation de tous les biens, immeubles et comptes bancaires saisis mentionnés dans les procès-verbaux de saisie délivrés par le juge d’instruction, acceptant la constitution du trésor public comme partie civile dans l’affaire, et obligeant les prévenus condamnés à verser une somme de deux milliards de dinars en réparation du préjudice subi.

Une liste de certains biens de la famille Tahkout révélée lors du procès

Le dimanche 15 janvier 2023, devant le juge du tribunal du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed à Alger, le représentant juridique du Trésor public a requis, après s’être constitué partie civile dans l’affaire de corruption, dans laquelle sont poursuivis plusieurs membres de la famille de l’ex-homme d’affaires Mahieddine Tahkout, une compensation estimée à 50.000 milliards de centimètres représentant les indemnités demandées par le Trésor public.

Selon le Procureur de la République, le complexe Tahkout a procédé à l’importation de nombreux gros véhicules de différentes marques. Et ce en exploitant les licences des moudjahidines au nom des employés qui travaillaient autrefois pour ce dernier. Et certains de leurs clients et un certain nombre de membres de sa famille. Où le représentant de la République a confirmé que des copies des dossiers de base de certains véhicules ont été récupérés, 62 véhicules de différentes marques de luxe : Audi A4, A7, Ford et Lamborghini.

Par ailleurs, le Procureur de la République a fait une déclaration concernant l’accusé, Brahim Tahkout, selon les déclarations du dénommé (M.J) il avait acheté deux véhicules Ford. Une propriété de 350 mètres carrés à Oueld Fyet, d’une valeur de 24 milliards de centimètres, payée par Brahim Tahkout en liquide. Ainsi qu’un appartement en double duplex, d’une valeur de 6 milliards de centimètres, au nom de Mimouni Djamal, au profit de Tahkot Brahim. Pour que ce dernier l’abandonne au profit d’une femme dont il ne se souvient pas du nom.