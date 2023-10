Corruption : l’ex-ministre en fuite Abdelhamid Temmar lourdement condamné

La Pôle Économique et Financier de la Cour Sidi M’hamed à Alger rend son verdict dans une affaire de corruption impliquant d’anciens hauts responsables du gouvernement, dont deux anciens ministres. L’ancien ministre des Participations et de la Promotion des Investissements, Abdelhamid Temmar et l’ex-ministre de l’Industrie, des Petites et Moyennes entreprises et de la Promotion des Investissements, Mohamed Benmeradi, condamnés à 10 et 3 ans de prison ferme.

En effet, le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a prononcé mardi une peine, par contumace, de dix (10) ans de prison ferme contre l’ancien ministre des Participations et de la Promotion des Investissements, Abdelhamid Temmar, pour des faits liés à la corruption, avec confirmation du mandat d’arrêt international émis contre lui.