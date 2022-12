Corruption BEA–Deloitte : l’ex-ministre Loukal lourdement condamné

L’ex-ministre des Finances et directeur général de la Banque Extérieure d’Algérie, Mohamed Loukal a été condamné à 7 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de dinars, et confiscation des avoirs et les biens immobiliers de l’ancien ministre en vertu du verdict prononcé à son encontre par le tribunal.

En effet, ce jeudi 29 décembre 2022, le pole Pénal Economique et Financier du tribunal de Sidi M’hamed à Alger, a condamné, Mohamed Loukal à une peine de 7 ans de prison et un million de DA d’amende, avec aussi confiscation des avoirs et les biens immobiliers en vertu du verdict prononcé à son encontre par le tribunal.

En outre, Bouzit Zineddine et Sefrani Mohamed, deux anciens cadre de la Banque Extérieure d’Algérie ont bénéficié de l’acquittement dans cette même affaire.

Dans cette affaire, Mohamed Loukal, a été poursuivi en sa qualité de directeur de la Banque Extérieure d’Algérie, concernant la fuite d’informations vers un bureau d’études français.

Loukal nie toutes les accusations

Mohamed Loukal a été poursuivi pour des accusations incluses dans la loi anti-corruption et de prévention, pour abus de fonction, dilapidation de deniers publics et octroi d’indus avantages, et le Procureur avait requis une peine de prison de 10 ans.

Après sa comparution devant le tribunal, il a nié les accusations poursuivies dans une phrase et dans le détail. Loukal a également a déclaré avoir conclu 3 conventions entre la Banque étrangère algérienne et le Bureau des études françaises (Deloit). En précisant que toutes ses actions s’inscrivaient dans un cadre purement légal. Il a souligné que la banque étrangère est désormais devenue une source de fierté pour l’Algérie et la première au Maghreb.