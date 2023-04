Corruption : l’ex-ministre Abdelmalek Boudiaf lourdement condamné

Le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a condamné, l’ancien ministre Abdelmalek Boudiaf à une peine de sept ans de prison ferme.

En effet, ce mardi 4 avril 2023, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a condamné, l’ancien ministre Abdelmalek Boudiaf à une peine de sept ans de prison ferme, assortie d’une amende de 4 millions de dinars algériens.

L’ex-ministre Abdelmalek Boudiaf est poursuivi pour enrichissement illicite, blanchiment d’argent et recel dans le cadre d’un groupe criminel, outre l’octroi d’avantages injustifiés lors de la conclusion de contrats et de marchés.

De plus, le fils d’Abdelmalek Boudiaf a également été condamné à 4 ans de prison ferme, tandis que sa fille a écopé de 18 mois de prison avec sursis. L’épouse de l’accusé principal a, quant à elle, été acquittée.

En outre, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed a prononcé également une peine de 18 mois de prison ferme contre l’ancien directeur général par intérim de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), M’hamed Ayad.

Pour conclure, la même instance a prononcé des peines allant de l’acquittement à 4 ans de prison ferme à l’encontre des autres accusés dans cette affaire.

Abdelhamid Melzi risque 5 ans de prison ferme

Abdelhamid Melzi l’ex-PDG de la résidence d’Etat du Sahel et de la Société d’investissement hôtelier (SIH) placé en détention provisoire en mai 2019, avait été limogé par le défunt Chef d’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah. Puis arrêté et placé sous mandat de dépôt et poursuivi pour « espionnage », il est poursuivi dans le cadre de pas moins de six dossiers. La justice lui reproche, entre autres, des malversations dans des marchés passés avec des entreprises chinoises dont CSCEC.

Poursuivi, entre autres, pour trafic d’influence, corruption et blanchiment d’argent, Abdelhamid Melzi avait écopé de cinq ans de prison, une peine réduite en appel à 3 ans et demi en janvier 2022.

De nouveau, la Cour d’Alger a requis une peine de 5 ans d’emprisonnement contre Melzi, le 28 mars passé pour des dépenses faramineuses qui ont été consenties pour l’hôtel Sheraton à Alger.

Les chefs d’inculpation retenus contre Abdehamid Melzi sont en lien avec les modes de passation de marché pour la construction de l’hôtel Sheraton dans la commune de Staouéli, à l’ouest d’Alger.