CORRUPTION : l’ex-ministre Abdelmalek Boudiaf condamné à 7 ans de prison ferme en appel

La justice algérienne a rendu son verdict dans l’affaire impliquant l’ancien ministre de la Santé Abdelmalek Boudiaf et 18 autres accusés.

En effet, la Cour d’Alger a confirmé la condamnation d’Abdelmalek Boudiaf à une peine de 7 ans de prison ferme et à une amende de 4 millions de dinars. La même juridiction a également validé les verdicts concernant les 18 autres accusés, parmi lesquels figuraient des membres de la famille de l’ancien ministre.

De plus, le fils de Boudeyaf, « B.Z », a été condamné à 4 ans de prison ferme, tandis que sa fille, « B.H », a écopé de 18 mois de prison avec sursis. La femme de Boudeyaf a été acquittée des charges qui pesaient contre elle.

Alors, que la Cour d’Alger a décider la levée de la saisie de la résidence familiale de l’ancien ministre située dans la région de Ngaoues à Batna, ainsi que ses salaires mensuels et sa pension de retraite.

Le tribunal a également infligé une amende de 10 millions de dinars au profit de la partie civile, représentée par le Trésor public.

Boudiaf déja condamné en première instance à la même peine

Cette décision intervient après l’appel introduit par Boudiaf et ses co-accusés contre les verdicts de première instance rendus par le juge du pôle économique et financier spécialisé dans les affaires de corruption à la Cour de Sidi M’hamed, à Alger, en avril dernier.

Abdelmalek Boudiaf et les autres accusés ont été inculpés de plusieurs chefs d’accusation, notamment d’enrichissement illicite, de blanchiment d’argent, et de dissimulation de biens au sein d’une organisation criminelle. Ils étaient également accusés d’avoir accordé des privilèges injustifiés lors de la conclusion de contrats et d’accords.

Parmi les accusés figure également l’ancien directeur général par intérim de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux, Mohamed A. Ce dernier a été condamné en première instance par le pôle criminel spécialisé de Sidi M’hamed à 18 mois de prison ferme, ainsi qu’à d’autres peines allant de l’acquittement à 4 ans de prison ferme pour d’autres accusés dans la même affaire.

L’ex-ministre Abdelmalek Boudiaf et ses co-accusés ont affirmé, à nouveau leur innocence et ont vigoureusement nié toutes les accusations portées contre eux lors des audiences précédentes du procès.

Cette affaire a suscité une grande attention en Algérie, en raison de l’importance de l’accusé en tant qu’ancien ministre et de la nature des accusations de corruption et d’enrichissement illicite.