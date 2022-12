Corruption : le verdict tombe pour Ouyahia, Sellal et Bedoui

Le tribunal de Sidi M’hamed a condamné les anciens premiers ministres, Ouyahia, Sellal et Bedoui à de lourdes peines de prison et ce dans le cadre de l’affaire de corruption liée à la conclusion et à l’achèvement de projets d’une manière contraire à la loi sur les marchés publics et son octroi à la famille Kouninef.

En effet, aujourd’hui le jeudi 1er décembre 2022, le tribunal de Sidi M’hamed a condamné l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia à 12 ans de prison et un million de dinars dans le dossier de corruption, dans lequel 10 ministres sont poursuivis. L’ex-Premier ministre Abdelmalek Sellal, à 10 ans de prison ferme et une amende d’un million de dinars.

De plus, le tribunal a également rendu un jugement condamnant l’ancien Premier ministre Bedoui Noureddine, en sa qualité de wali de la wilaya de Constantine, à une peine de 10 ans de prison et un million de dinars d’amende, avec ordonnance de détention immédiate.

Quels autres ministres ont été condamnés dans cette affaire ?

Le tribunal a également condamné l’ancien ministre Berraki Arezki, en sa qualité d’ancien directeur de l’Agence nationale des barrages (ANBT), à 10 ans de prison et un million de dinars d’amende.

En outre, dans le cadre de cette même affaire, le tribunal a aussi condamné l’ex-ministre des transports, Amar Ghoul, à une peine de 4 ans de prison et un million de DZD d’amende, Tammar Abdelhamid, en sa qualité d’ancien ministre de la promotion des investissements, à une peine de 20 ans de prison et un million de dinars d’amende, avec mandat d’arrêt international, et l’ancien ministre, Mohamed Loukal, en sa qualité d’ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, avec une peine de 8 ans de prison et un million de dinars d’amende.