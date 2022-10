Corruption : le verdict tombe pour l’ancien ministre Mohamed Loukal

Ce dimanche 16 octobre 2022, la Cour d’Alger a rendu son verdict dans l’affaire de l’ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal. La Justice a rattrapé l’ex-ministre du temps de Bouteflika pour des faits liés à la corruption, remontant au temps où il occupait le poste de Président-Directeur général de la Banque extérieure d’Algérie (BEA).

En effet, la Cour d’Alger a condamné aujourd’hui l’ex-ministre des Finances, Mohamed Loukal, à une peine de cinq (5) ans de prison ferme. L’ancien DG de la BEA est poursuivi pour des faits liés à la corruption. La justice a retenu plusieurs chefs d’accusation à son encontre, notamment la dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d’indus avantages.

D’ailleurs, le chef d’accusation relatif à l’octroi d’indus avantages concerne particulièrement l’acquisition d’un nouveau siège pour la Banque extérieure d’Algérie à Hydra dans la capitale pour 110 milliards de centimes, alors que l’expertise avait conclu que le prix ne dépassait pas les 102 milliards de centimes.

En outre, la Cour d’Alger a aussi rendu son verdict contre les coaccusés de Loukal. D’abord, il s’agit de l’agent immobilier répondant aux initiales M.S. qui a vu son jugement de première instance se confirmer, à savoir une peine de trois (3) ans de prison ferme. Ensuite, il est question de l’ancien DG par intérim de la BEA, R.A., que la justice a décidé d’acquitter.

Lourd réquisitoire contre Mohamed Loukal

Pour rappel, dimanche dernier, le procureur général près la Cour d’Alger avait requis une peine de dix (10) ans de prison ferme assortie d’une amende de trois (3) millions de dinars contre Mohamed Loukal.

Dans le cadre de cette même affaire, le pôle pénal financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed avait condamné, en août dernier, l’ex-ministre des Finances, Mohamed Loukal, a une peine de six (6) ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million de dinars avec la levée de la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers.

Corruption : quel verdict pour l’ex-ministre du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud ?

En plus de Mohamed Loukal, un autre ancien ministre de l’ère de Bouteflika a vu son verdict tomber ce dimanche 16 octobre. Il s’agit de l’ex-ministre du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud, poursuivi pour des faits liés à la corruption alors qu’il occupait le poste de wali à la tête de la wilaya de Tissemsilt.

En effet, le Tribunal pénal du Pôle spécialisé dans les affaires de corruption financière et économique de Sidi M’hamed à Alger a décidé d’acquitter Abdelkader Benmessaoud et de le blanchir des chefs d’accusation retenus à son encontre, notamment l’abus de fonction et l’octroi d’indus avantages. Pour précisions, le 9 octobre passé, le procureur de la République avait requis une peine de sept (7) ans de prison ferme contre l’ancien ministre du Tourisme.