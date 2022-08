Corruption : le verdict est tombé pour l’ex-ministre Mohamed Loukal  

Le pôle pénal financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a rendu son verdict dans l’affaire de corruption impliquant l’ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal. Dans le cadre de ce procès, la justice poursuit Loukal en sa qualité d’ancien président-directeur général de la Banque extérieure d’Algérie (BEA), un poste qu’il avait occupé entre 2001 et 2016.

Le verdict est tombé. Le pôle pénal financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed a condamné l’ex-ministre des Finances, Mohamed Loukal, a une peine de six (6) ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million de dinars. La justice a aussi ordonné la levée de la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers.

Pour rappel, le pôle pénal financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait ouvert le procès de l’ancien ministre de l’ère du Président Bouteflika mercredi dernier.

En détention provisoire depuis septembre 2021, Mohamed Loukal est poursuivi en tant qu’ancien président-directeur général de la Banque extérieure d’Algérie (BEA) pour des faits de corruption, notamment l’octroi d’indus avantages à autrui et abus de fonctions.

D’ailleurs, le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed avait requis une peine de dix (10) ans de prison ferme à l’encontre de l’ex-ministre. Mais aussi, une amende de trois (3) millions de dinars avec la saisie de tous ses biens.

Procès de Mohamed Loukal : quel verdict pour les autres accusés ?

Concernant les autres mis en cause impliqués dans cette affaire, la justice a condamné le premier accusé à une peine de trois (3) ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million de dinars. Avec l’ordre de lever la saisie de ses biens immobiliers et mobiliers.

Le deuxième accusé, actuellement en fuite, a écopé d’une peine de dix (10) ans de prison ferme et d’une amende de trois (3) millions de dinars. Avec l’ordre de son arrestation et la saisie de ses biens immobiliers et mobiliers. De plus, le juge près le pôle pénal financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed a décidé de blanchir le dernier condamné.