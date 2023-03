Corruption : le DG de la CNAN-Nord placé en détention provisoire

Le juge d’instruction du pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi M’hammed a ordonné de placer en détention provisoire le directeur générale de la compagnie maritime du transport de marchandise CNAN-Nord, ainsi que deux autres Ex-DG de la compagnie.

Cette décision intervient suite à des faits de corruption enregistrés au niveau de la compagnie. Liés, notamment, à des dépassements dans la gestion de la compagnie, la conclusion d’accords et de marchés contraires à la réglementation. Mais aussi, pour la non-exploitation volontaire des navires de la Cnan-Nord, qui ont été mis à l’arrêt au niveau des ports algériens et étrangers. Il s’agit notamment de ce qui ressort du communiqué du parquet de la république, publié en ce mercredi 22 mars 2023.

Corruption : le directeur générale de la Cnan-Nord sous mandat de dépôt

En effet, suite à une enquête lancée par la direction générale de la sécurité intérieure, plusieurs anciens responsables de la compagnie, ou en exercice, ont été présentés, le 21 mars dernier, devant ce parquet. Et ce, pour conclusion de marchés non conformes, dilapidation, abus de fonction et négligence.

Par ailleurs, suite à l’audition de ses accusés, le juge d’instruction du pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mhammed de placer en détention préventive trois responsables de la CNAN-Nord. Il s’agit notamment du directeur général de la compagnie Dj. L, ainsi que ses deux anciens DG à savoir A.S. et GH.S.A

En revanche, le juge d’instruction a également ordonné de placer sous contrôle judiciaire 14 autres personnes accusées dans le cadre de la même affaire.

