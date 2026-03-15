Corruption : la Cour suprême renvoie l’affaire de la famille Tahkout devant la justice

La chambre pénale de la Cour suprême a décidé d’accepter le pourvoi en cassation avec renvoi dans l’affaire impliquant plusieurs membres de la famille de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivis pour des faits liés à l’entrave au bon déroulement d’enquêtes judiciaires. Les accusations portent notamment sur la dissimulation et la gestion illégale de biens afin d’entraver les investigations. Le recours avait été introduit à la fois par le parquet près la Cour d’Alger et par la défense des accusés.

Selon le média « Echorouk », la décision rendue jeudi 12 mars par la Cour suprême prévoit le renvoi du dossier devant la Cour d’Alger afin de rejuger l’affaire. Le nouveau procès devra se tenir devant une nouvelle composition judiciaire, différente de celle qui avait précédemment statué sur le dossier.

🟢 À LIRE AUSSI : Scandale des conteneurs suspects : lourdes peines contre les accusés

Pour rappel, la chambre pénale de la Cour d’Alger avait prononcé, lors du précédent procès, des verdicts allant de l’acquittement à huit ans de prison ferme contre plusieurs membres de la famille Tahkout ainsi que d’autres personnes poursuivies dans cette affaire.

Les accusations portées contre les membres de la famille Tahkout

Les accusés devront donc comparaître de nouveau devant la Cour d’Alger après la reprogrammation du dossier. Ils font face à plusieurs chefs d’accusation prévus par la loi algérienne relative à la prévention et à la lutte contre la corruption (loi 01/06). Parmi les faits reprochés figurent le blanchiment d’argent par la dissimulation de biens et de revenus issus d’infractions de corruption, mais également l’entrave au bon fonctionnement de la justice.

Les poursuites portent également sur des accusations de faux témoignages dans des affaires liées à la corruption, d’obstruction aux investigations judiciaires en cours ainsi que de pressions exercées sur les administrateurs judiciaires désignés par la justice pour gérer certains biens saisis.

🟢 À LIRE AUSSI : Plus de 200 mds de fonds détournés : 20 ans de prison confirmés contre les frères Aissiou

Procès et verdicts précédents

Dans un précédent jugement rendu le 23 mars 2025, la présidente de la chambre pénale de la Cour d’Alger avait condamné plusieurs membres de la famille de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout à de lourdes peines de prison. Les accusés Rachid, Ibrahim et Hamid Tahkout avaient ainsi été condamnés chacun à huit années de prison ferme.

Dans le même dossier, Bilal Tahkout avait écopé d’une peine de cinq ans de prison ferme, tandis qu’Ali Tahkout avait été condamné à quatre ans de prison ferme. De son côté, Youssef Tahkout avait été condamné à trois ans de prison ferme.

En revanche, Nacer Tahkout ainsi que neuf autres accusés ont été acquittés par la juridiction. Quant aux autres prévenus impliqués dans cette affaire, parmi lesquels figurent également des employés de la commune de Réghaïa, les peines prononcées ont varié entre 18 mois de prison et des condamnations allant d’un à cinq ans de prison ferme, tandis que certains ont bénéficié d’un acquittement.

🟢 À LIRE AUSSI : Le plus gros coup de filet jamais mené contre la DZ Mafia : plus de 40 suspects arrêtés en France

Par ailleurs, la juridiction avait également ordonné la confiscation de l’ensemble des biens, propriétés immobilières et comptes bancaires mentionnés dans les procès-verbaux de saisie établis par le juge d’instruction près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed.

Cette décision de la Cour d’Alger suprême relance ainsi une affaire judiciaire sensible impliquant la famille Tahkout, déjà citée dans plusieurs dossiers liés à la corruption et à la gestion de biens issus d’activités illégales. Le nouveau procès devant la Cour d’Alger devrait permettre de réexaminer l’ensemble des accusations et des éléments du dossier dans une nouvelle phase judiciaire.