Corruption : Faraoun et Tamazirt rattrapées par de nouvelles affaires

L’instruction menée par le pôle spécialisé près le tribunal de Sidi M’hamed dans le dossier des deux anciennes ministres Djamila Tamazirt et Houda Faraoun a dévoilé de nouveaux détails.

Les deux anciennes ministres Houda Imène Feraoun, des Postes et Télécommunications, et Djamila Tamazirt, de l’Industrie, poursuivies pour dilapidation de deniers publics, ont causé des pertes colossales au trésor public, selon les premiers éléments de l’enquête.

Il s’agit, selon ce qu’a rapporté le site d’information Ennaharonline, de conclusion de marchés et de grands projet en dollar et en franc suisse.

Les deux affaires de Djamila Tamazirt

L’ancienne ministre de l’Industrie Djamila Tamazirt a été entendue à deux reprises (dans deux affaires différentes) par le juge d’instruction du pôle spécialisé près le tribunal de Sidi M’hamed.

Concernant la première affaire, elle a été entendue en sa qualité de directrice générale du complexe de Riyad, de Corso. Il s’agit du projet de réalisation de boulangeries modernes, qui a été transformé en un projet lié aux céréales et ses dérivés.

L’expertise menée dans le cadre de cette affaire a dévoilé d’énormes sommes d’argent en francs suisses, en euros et en dollars américains, mobilisées pour la réalisation de ce projet.

Pour ce qui est du deuxième dossier, il s’agit de l’affaire Amor Ben Amor. Il s’est avéré que l’ancienne ministre de l’Industrie a un lien de parenté avec les Benamor et elle également associée dans l’entreprise au nom de son mari, selon la même source.

L’affaire de Houda Feraoun avec Huawei et ZTE

S’agissant de l’ancienne ministre des Télécommunications Houda Imène Feraoun, l’enquête a concerné des marchés conclus avec le groupe Huawei et la société chinoise ZTE. Il s’agit du projet de la modernisation de la stratégie nationale pour l’amélioration du débit internet.

Le projet qui devait connecter 85% des foyers en 2015 avec le réseau filaire et sans fil, et 250 000 utilisateurs avec les technologies de fibre optique, n’est réalisé qu’à 19% avec le partenaire Huawei et 11% avec la société chinoise ZTE.

Le projet comprend également l’installation d’un million de lignes dont la valeur totale du est à hauteur de 73 millions de dollars.