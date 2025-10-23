Corruption et scandale financier : l’OCRC révèle un chiffre astronomique des biens saisis

La valeur des biens découverts par l’Office central de répression de la corruption au cours des enquêtes financières ayant concerné 288 personnes dépasse les 2 000 milliards de centimes. Et ce, grâce aux missions de terrain menées par l’Office à des fins d’inspection et de vérification.

Selon le dernier bilan de l’OCRC, présenté dans le projet de loi de finances 2026, le nombre de personnes entendues depuis le début de l’année 2024 jusqu’à ce jour s’élève à 552, à travers 1 297 missions effectuées par les officiers de police judiciaire durant cette même période, dont 629 missions réalisées au cours de l’année en cours.

Toujours selon les données chiffrées fournies par cette même institution, 35 commissions rogatoires ont été exécutées, dont 3 cette année. Le nombre total de personnes entendues a atteint 552, dans le cadre d’enquêtes menées par la police judiciaire à travers près de 2 000 missions (exactement 1 297).

Découvertes et Impacts des Enquêtes Financière

Concernant la mise en œuvre systématique des enquêtes sur les crimes de corruption et les infractions connexes, 288 personnes ont fait l’objet d’enquêtes financières, dont 161 en 2025. Cela a permis la découverte de biens d’une valeur totale de 24 milliards de dinars, dont 13 milliards cette année.

Le rapport de l’Office central de répression de la corruption fait également état de 1 487 signalements reçus l’an dernier, contre 1 150 cette année.

Enfin, l’Office réaffirme, parmi ses principaux objectifs, sa volonté de renforcer les enquêtes à dimension nationale et internationale dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, avec une hausse prévue de 26 % de l’activité l’année prochaine. Il entend également poursuivre la mise en œuvre méthodique des enquêtes financières relatives aux crimes de corruption et infractions associées, tout en mettant l’accent sur l’exploitation optimale des nouvelles technologies de communication.

Enquête au Ministère du Commerce Extérieur : 17 Incarcérations

L’affaire de corruption qui secoue le Ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a conduit à l’arrestation de dix-sept personnes, dont neuf fonctionnaires publics et huit opérateurs économiques. Selon le Parquet de Dar El Beïda, ces individus sont soupçonnés d’avoir participé à un vaste réseau d’abus de fonction et de corruption au sein du ministère.

L’enquête a été déclenchée le 8 septembre 2025, à la suite d’une dénonciation visant une fonctionnaire accusée d’avoir exploité son poste pour accorder des avantages illicites à certains opérateurs. Ces derniers auraient bénéficié de facilitations illégales pour l’obtention d’autorisations d’importation de matières premières, en contrepartie de contreparties financières ou d’autres bénéfices. Les investigations menées par la Gendarmerie nationale ont permis de mettre au jour un réseau bien organisé impliquant plusieurs agents du ministère.

Présentés devant le Parquet le 21 octobre 2025, les accusés ont été inculpés pour abus de fonction, trafic d’influence et acceptation d’avantages indus. Le juge d’instruction a ordonné leur placement en détention provisoire dans l’attente de la suite de la procédure. Le Parquet a précisé que l’enquête judiciaire se poursuit afin de faire toute la lumière sur l’affaire et d’identifier d’éventuels complices.