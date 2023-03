Corruption et blanchiment d’argent : l’UE coopérera avec l’Algérie, (Borrell)

Le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, a affirmé, lundi à Alger, que l’Algérie est un partenaire de confiance et un acteur-clé dans la lutte contre le terrorisme, annonçant que l’Algérie et l’UE ont convenu de relancer le dialogue de haut niveau en matière de sécurité.

Borrell a déclaré à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune : « Il est très important de dire que nous avons convenu de relancer notre dialogue de haut niveau en matière de sécurité et que les premières réunions vont se tenir avant la fin de l’année en cours ».

« Cela prouve que l’Algérie est un partenaire de confiance et un acteur-clé dans la lutte contre le terrorisme dans notre voisinage commun », a-t-il ajouté, relevant que l’Algérie a « une longue histoire dans la lutte contre le terrorisme ».

Il a aussi relevé que les sujets sont nombreux pour approfondir le partenariat entre l’Algérie et l’UE, sollicitant l’Algérie à se joindre aux efforts engagés pour parvenir à une solution à la crise en Ukraine.

Renforcement de la coopération pour lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent

Par ailleurs, le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell a indiqué que la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent constituent « une priorité importante aussi bien pour l’UE que l’Algérie », soulignant avoir échangé avec le Président Tebboune sur les questions des « avoirs mal acquis » et des « transferts financiers illicites ».

« Je suis absolument convaincu de la nécessité de renforcer notre coopération dans ces domaines avec le gouvernement algérien », a-t-il soutenu.

Sur le plan économique, il a indiqué que l’Algérie et l’UE disposent d’un partenariat qui « fonctionne bien » dans le secteur de l’Energie, affirmant que « 90% des exportations du gaz algérien partent vers l’Europe, qui considère l’Algérie comme un partenaire fiable pour avoir été aux côtés de l’Europe dans les moments difficiles ».

« Nous souhaitons développer cette relation avec l’Algérie en nous projetant vers le futur, tout en privilégiant les investissements européens dans le secteur des énergies renouvelables », a-t-il relevé, faisant observer que l’Algérie a un « avenir prometteur » du fait qu’elle dispose d’un « énorme potentiel » dans le domaine des énergies renouvelables.

Borrell appelle à trouver une solution aux entraves dans les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne

Selon Borrell, « plus de la moitié du commerce extérieur algérien s’effectue avec les Etats membres de l’UE, soit 56% des exportations et 43% des importations », estimant, à ce propos, que les deux parties « peuvent faire mieux ». Citant les entraves introduites depuis juin 2022 par l’Algérie aux échanges commerciaux avec l’Espagne, qui doivent trouver une solution. Mais aussi aux contraintes qui entravent les investissements Européen en Algérie, qui ont un impact direct sur la mise en œuvre de notre Accord d’association [UE-Algérie]. Trouver une solution a tout cela est dans dans l’intérêt commun.

Pour conclure, Josep Borrell a salué l’élection de l’Algérie au Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies qu’il a qualifié d’institution « très importante ».