Corruption et abus de fonction : la nouvelle affaire de Tayeb Louh

Impliqués dans plusieurs affaires de corruption et d’abus de pouvoir, l’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh vient d’être inculpé dans un nouveau dossier au niveau de pôle spécialisé près le tribunal de Sidi M’hamed.

Le nouveau dossier ouvert récemment au niveau du pôle économique et financier près le même tribunal, concernant l’ancien garde des Sceaux est en lien avec les Kouninef. Il s’agit, selon le quotidien arabophone Echorouk, de Tarek Noah Kouninef.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que l’ancien ministre est accusé d’abus de fonction et entrave à l’exercice de la justice en faveur de l’homme d’affaires Trek Noah Kouninef proche de l’ancien président. Il est poursuivi conformément à la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, dont les peines pouvant aller jusqu’à 15 de prison ferme, selon la même source.

Dans les détails fournis par le même journal, l’affaire a commencé lorsque le tribunal de Mostaganem avait émis un mandat de dépôt et un mandat d’arrêt à l’encontre de l’homme d’affaires. L’affaire concerne le refus de ce dernier de s’acquitter de sommes colossales d’impôts au niveau de la même wilaya.

L’ancien ministre de la Justice est donc intervenu afin d’éviter l’incarcération de Tarek Kouninef. Pis encore, l’enquête avait été immédiatement gelée et le mandat d’arrêt émis par le juge du tribunal de Mostaganem avait été annulé.

Retour sur les principales affaires impliquant Tayeb Louh

Cette nouvelle affaire vient donc s’ajouter aux autres affaires de Tayeb Louh, dont celle qui se trouve actuellement au niveau de la quatrième chambre du pôle économique et financier du tribunal Sidi M’hamed. Le dossier implique également pas moins de 15 accusés, dont d’anciens ministres, hommes d’affaires et anciens cadres du secteur de la justice.

Le principal mis en cause, en l’occurrence Louh et l’ensemble des autres accusés sont poursuivis, dans le cadre de cette affaire, pour « abus de fonction, entrave à l’exercice de la justice et incitation au favoritisme ».

L’ancien garde des Sceaux est également poursuivi dans le cadre de l’affaire dite « des bracelets électroniques ». L’enquête entamée l’année dernière avait abouti à l’inculpation de l’ancien ministre. L’affaire implique aussi le directeur chargé de la modernisation au ministère de la Justice.

Pour rappel, cette affaire remonte à 2018, suite à une décision, de l’ancien ministre de la Justice, de recourir au bracelet électronique comme mesure alternative à la détention provisoire. Or, la concrétisation du projet sur le terrain n’a jamais vu le jour. Ce dossier a coûté pas moins de 100 millions de dollars pour l’acquisition de 1000 bracelets défectueux.

Louh se trouve également impliqué dans l’affaire des SMS trouvés dans son téléphone portable. L’affaire en question concerne entre autres, Saïd Bouteflika, Chakib Khelil, son épouse et ses deux enfants, Ali Haddad, Mahieddine Tahkout ainsi qu’une quinzaine de magistrats.

L’ancien garde des Sceaux est donc poursuivi pour cinq chefs d’inculpation dans cette affaire, dont ses interventions pour l’annulation de la procédure des mandats d’arrêt internationaux lancés contre Chakib Khelil, son épouse et ses deux enfants.