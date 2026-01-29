Corruption en Algérie : le président d’une APC d’Alger condamné pour cette raison

Le tribunal correctionnel de Sidi M’hamed a condamné, ce jeudi, l’ancien président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Beni Messous, H.S., à une peine de trois (3) ans de prison ferme assortie d’une amende de 200 000 dinars algériens.

La même juridiction a également condamné par contumace l’accusée Q.Y., agente administrative à la commune de Beni Messous, à cinq (5) ans de prison ferme ainsi qu’à une amende de 200 000 dinars. Les deux mis en cause étaient poursuivis dans une affaire de corruption liée à des manœuvres frauduleuses dans la distribution du panier du Ramadhan, une aide de l’Etat destinée aux familles nécessiteuses.

Selon les détails du dossier, les faits remontent au 15 septembre 2019, date à laquelle les deux accusés avaient été poursuivis par le juge d’instruction de la cinquième chambre de la même juridiction. Ils étaient poursuivis sur la base des dispositions de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, pour les délits d’abus de fonction et de dilapidation de deniers publics.

Lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Sidi M’hamed, l’ancien président de l’APC de Beni Messous a nié l’ensemble des accusations portées contre lui, rejetant l’entière responsabilité sur la commission des marchés, qu’il a désignée comme l’organe chargé de la distribution du panier du Ramadhan. En outre, le tribunal a condamné les deux accusés à verser, chacun, une indemnisation de 500 000 dinars algériens au profit de la commune et de la wilaya, en réparation du préjudice subi.

Un P/APC d’une commune à Boumerdès arrêté

Il y a environ deux semaines, les services de la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale de Boumerdès ont procédé à l’arrestation du président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Chabet El Ameur ainsi que d’un employé administratif, dans le cadre d’une affaire liée à une présomption de corruption. Cette intervention fait suite à une plainte déposée par un citoyen, qui a alerté les autorités sur des pratiques suspectes impliquant les deux responsables. Après l’enregistrement de la plainte, les services de sûreté ont ouvert une enquête préliminaire afin de vérifier les faits signalés.

Les investigations menées ont permis de réunir des éléments jugés suffisants pour mettre en place une opération ciblée. Un piège soigneusement préparé a ainsi été tendu par les enquêteurs, conduisant à l’interpellation des deux suspects en flagrant délit, hier, dans un café de la région.

Suite à leur arrestation, le président de l’APC et l’employé administratif ont été placés en garde à vue et transférés au siège de la brigade de recherches pour la poursuite des investigations. L’enquête se poursuit afin de déterminer avec précision les circonstances de cette affaire, d’identifier d’éventuelles autres parties impliquées et d’établir les responsabilités pénales de chacun. Les deux suspects devraient être présentés devant les instances judiciaires compétentes une fois les procédures légales achevées.

