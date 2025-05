Corruption, détournement de fonds : la justice tranche dans l’affaire des 9 employés d’Air Algérie

La Cour d’Alger a statué sur l’affaire d’Air Algérie, concernant onze accusés, dont neuf employés de la compagnie. Ils étaient poursuivis en appel pour des pratiques douteuses liées à des voyages touristiques bénéficiant des employés, ainsi que pour le gonflement des factures de séjour en Turquie, en Tunisie et à Dubaï.

En fin de semaine dernière, la Cour d’appel d’Alger a rendu son verdict dans l’affaire de la compagnie aérienne nationale, où onze personnes, dont neuf employés, étaient accusées d’organisation de voyages touristiques au profit du personnel selon des méthodes suspectes et du gonflement des coûts de leurs séjours dans diverses destinations.

La première chambre pénale auprès de la Cour d’Alger a allégé les peines des principaux accusés dans cette affaire, les ramenant de trois à deux ans de prison ferme. Parmi eux figurent le secrétaire général du syndicat, le président du comité de participation et celui du comité des œuvres sociales d’Air Algérie, ainsi que le propriétaire de l’agence du tourisme « M.K. ».

Le verdict tombe dans l’affaire des 9 employés d’Air Algérie accusés de détournement de fonds

Les autres accusés ont vu leurs peines varier entre un et deux ans de prison ferme, tandis que le commissaire aux comptes contractuel d’Algérie a été acquitté de toutes les charges.

Les accusés ont été jugés pour de graves infractions, notamment l’attribution irrégulière de marchés, l’abus de fonction, la négligence ayant causé des pertes financières, l’acceptation d’avantages indus, la participation à la falsification de documents commerciaux.

Pour rappel, le procureur général avait demandé à la cour d’appel d’augmenter les peines des principaux accusés et d’annuler l’acquittement prononcé en première instance au tribunal de Sidi M’hamed, réclamant des peines allant jusqu’à trois ans de prison ferme.

Retour sur un scandale qui a secoué la compagnie aérienne nationale

Il s’agit d’un scandale qui a secoué Air Algérie. Onze personnes, dont neuf employés de la compagnie, ont comparu, pour la première fois le 8 septembre 2024, devant le tribunal de Sidi M’hamed à Alger. L’affaire, qui a débuté en octobre 2022, fait suite à une plainte déposée par trois employés auprès de l’Office national de répression de la corruption.

Au cœur de ce scandale, des accusations graves de détournement de fonds et de surfacturation concernant des voyages de loisir destinés à l’équipage. Les principaux mis en cause, notamment le secrétaire général du syndicat et des responsables de la commission de participation, auraient collaboré avec une agence de voyages pour gonfler artificiellement les factures de séjours en Turquie, Tunisie et à Dubaï.

Les accusés auraient également bénéficié de privilèges personnels, notamment des séjours dans des hôtels de luxe pour eux et leurs familles. L’enquête révèle aussi la falsification de documents commerciaux et l’attribution suspecte d’un contrat de cinq ans à l’agence de voyages impliquée.

Les prévenus se sont présentés devant le tribunal pour répondre à de multiples charges, incluant la violation de la législation sur l’attribution des marchés, l’abus de fonction, le détournement de fonds et l’octroi d’indus avantages.

