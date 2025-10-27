Corruption à Air Algérie : la justice condamne lourdement le fils d’un ancien Premier ministre

La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation introduit par Walid B., fils d’un ancien Premier ministre, ainsi que par les autres accusés impliqués dans une affaire de corruption d’envergure liée à une collusion présumée avec des agents des services de renseignement étrangers. Cette affaire est en rapport avec un marché d’achat d’avions pour la compagnie Air Algérie, soupçonné d’avoir porté atteinte aux intérêts militaires, diplomatiques et économiques de l’État.

Selon le journal arabophone « Echourouk », la plus haute juridiction du pays a confirmé toutes les décisions rendues en première instance et en appel. Ainsi, Walid B. voit sa condamnation à 20 ans de prison ferme définitivement entérinée. Le directeur adjoint chargé du développement et de la prospective à Air Algérie, H. O., écope de 7 ans de prison ferme.

Une hôtesse de l’air « B.H » est également impliquée dans cette lourde affaire de corruption. Seulement, sa peine a été réduite à 3 ans de prison ferme.

🟢 À LIRE AUSSI : Kouninef de nouveau devant la justice pour un autre lourd dossier de corruption

Accusations et enquêtes

Le principal accusé, « Walid.B », faisait face à de graves accusations, parmi lesquelles la trahison, la communication avec des services de renseignement étrangers, le blanchiment d’argent, le financement d’activités terroristes, ainsi que le financement occulte d’un parti politique. Il est également reproché au mis en cause d’avoir tenté d’obtenir des avantages indus en contrepartie de services liés à des fonctions publiques.

De son côté, le membre de la commission des marchés d’Air Algérie, B. O., a été poursuivi pour abus de fonction, octroi d’avantages injustifiés dans des marchés publics, et divulgation rémunérée de documents confidentiels.

🟢 À LIRE AUSSI : Corruption et scandale financier : l’OCRC révèle un chiffre astronomique des biens saisis

Découverte et preuves

L’affaire a éclaté à la suite d’une enquête approfondie menée par les services du Centre opérationnel de recherche et d’investigation de la Direction générale de la lutte contre le sabotage. Ils ont découvert, dans le téléphone portable du principal accusé, des éléments compromettants.

Les enquêteurs ont notamment mis au jour le transfert illégal du cahier des charges d’un marché portant sur l’achat de 15 avions d’Air Algérie. Ce document a été transmis à Walid B. par une hôtesse de l’air, avec la complicité d’un membre de la commission des marchés, également inculpé.

🟢 À LIRE AUSSI : Scandale à l’Agence nationale des déchets : 15 milliards détournés, 5 personnes écrouées