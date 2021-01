Corruption : 25 anciens Ministres bientôt devant la justice

Depuis la chute de l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika, plusieurs anciens hauts fonctionnaires de l’État, notamment des anciens Ministres et walis, ont été rattrapés par la justice à cause de leur implication dans des affaires de corruption.

Selon les informations rapportées par nos confrères de Le Soir d’Algérie, « pas moins de vingt-cinq (25) anciens Ministres seront jugés au cours de cette année dans le cadre de différentes affaires », liées à la corruption. Ces dossiers se trouvent « au niveau du nouveau pôle spécialisé mis en place au tribunal de Sidi M’hamed en août dernier » et impliquent un certain nombre d’hommes d’affaires.

Parmi ces dossiers figure celui de « l’affaire des frères Chelghoum, impliquant Abdelmalek Sellal, Necib Hocine, Chorfa Youcef et Hattab Mohamed, respectivement anciens Ministres des Ressources en eau, de l’Habitat et de la Jeunesse et des Sports ». L’affaire des frères Chelghoum, poursuivis dans le dossier Amenhyd, a également rattrapé l’ancien wali de Blida, Ouchane Mohamed, et l’ancien wali de Mascara, Hadjri Darfouf.

Concernant le dossier de l’hommes d’affaires Mitidji, l’affaire a entraîné pas moins de sept anciens Ministres et deux anciens walis, à savoir : « Abdelmalek Sellal, Boudjemaâ Talai, ancien Ministre des Transports, Nouri Abdelwahab, Abdelghani Zaâlane et Kadi Abdelkader également ancien wali et anciens Ministres des Travaux publics, Bouazgui Abdelkader, ancien Ministre de l’Agriculture, Mahdjoub Bedda, ancien Ministre de l’Industrie, et Mustapha Rahiel, ancien Ministre des Travaux publics et ancien Directeur du cabinet du Premier Ministre, ainsi que l’ancien wali d’Alger Abdelkader Zoukh ».

Il convient de noter que « Mitidji et son fils sont placés sous mandat de dépôt en février 2020 », et que les autres inculpés seront jugés pour plusieurs chefs d’inculpation, notamment « octroi d’indus avantages ».

S’agissant de Moussa Ghelai, Kadi Abdelkader et El Ayadhi Mustapha, ayant occupé respectivement les fonctions de wali de Tipaza et de Boumerdès, ils seront jugés pour leur implication dans différentes affaires.

Plusieurs « politiques » seront également jugés cette année

La liste des hommes d’affaires poursuivis pour corruption et obtention d’indus avantages se termine avec l’affaire d’Amor Benamor, qui a entraîné Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal et Rachid Benaïssa, ancien Ministre de l’Agriculture et du Développement local.

Par ailleurs, d’autres anciens Ministres et « politiques » seront jugés, dont Tayeb Louh, l’ancien inspecteur général du Ministère de la Justice ainsi que l’ancien Directeur chargé de la modernisation au sein de cette même institution, pour leur implication dans l’affaire du bracelet électronique. Tayeb Louh sera également jugé auprès de Saïd Bouteflika, mais aussi auprès de Chakib Khelil dans l’affaire Sonatrach II.

Concernant les dossiers liés à la mauvaise gestion, on trouve les noms de Melzi, ancien Directeur général de la zone touristique Club-des-Pins et Moretti, Khalida Toumi, ancienne Ministre de la Culture, Houda Feraoun et Djamila Tamazirt.

« Temmar Abdelwahed et Temmar Abdelhamid, respectivement anciens Ministres de l’Habitat et de l’Urbanisme et ancien Ministre de la Participation et Promotion de l’investissement, font également partie des anciens membres des exécutifs précédents appelés à être jugés », a encore indiqué la même source.

À ces interminables listes s’ajoutent les noms de Selim Saâdi, ancien Ministre de l’Intérieur et des Ressources en eau, poursuivi dans l’affaire BRC, Mohamed Bedjaoui, ancien Ministre des Affaires étrangères et ancien Président du Conseil constitutionnel, Amar Ghoul, ancien Ministre des Transports, et Bouterfa Noureddine, ancien Ministre de l’Énergie P-dg de Sonatrach.

Rappelons que Chakib Khelil et Abdeslam Bouchouareb sont en fuite, et seront donc jugés par contumace.