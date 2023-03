Corruption : 2 anciens directeurs de l’ANEP placés en détention provisoire (Cour d’Alger)

ALGER – Le juge d’instruction près le pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger a ordonné, ce lundi 6 mars, le placement en détention provisoire de deux (2) anciens directeurs de l’Agence nationale de l’édition et de la publicité (ANEP). Il s’agit des dénommés K. Dj. et Ch. A.

Le magistrat a également demandé de placer cinq (5) autres suspects sous contrôle judiciaire. Parmi eux figure l’ex-ministre de la Communication répondant aux initiales de H. G. Les sept prévenus sont impliqués, fait savoir le communiqué du procureur de la République, dans des affaires de corruption et de dissipation de l’argent public.

>> LIRE AUSSI : Les sommes astronomiques que l’ANEP a dépensées entre 2016 et 2020

Le même communiqué indique : « En application des dispositions de l’article 11 du code des procédures pénales, le parquet général près le pôle pénal économique et financier informe le public [des faits suivants] : à la suite d’une enquête [sur] des pratiques de corruption et de dissipation de deniers publics concernant l’Agence nationale de l’édition et de la publicité (ANEP), et ayant ont causé des pertes au Trésor public qui se chiffrent en milliards [de dinars], les suspects ont été présentés, le 5 mars 2023, devant le Parquet. »

Des quotas publicitaires accordés à des journaux « microscopiques » et à d’autres fictifs !

Précisant les tenants et les aboutissants de l’affaire, le communiqué du ministère public précise qu’il s’agit du fait que « des titres de presse microscopiques et d’autres qui n’existent pas ont bénéficié de quotas publicitaires sans toutefois atteindre l’objectif des compagnes de communication. » Il s’agit aussi du népotisme qui sévissait au sein de l’Agence, « de la préférence donnée à certains titres [au détriment d’autres] avec la complicité des responsables de l’agence susmentionnée (l’ANEP ndlr) », ajoute la même source.

>> LIRE AUSSI : ANEP – les chiffres effarants d’une gestion catastrophique !

En conclusion, le communiqué souligne que, le dossier ayant été transmis au juge d’instruction près le pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger, ce dernier, après interrogation des prévenus, a ordonné le placement en détention provisoire des deux anciens DG de l’ANEP, Djamel Kaouane. et Amine Chiker, ainsi que la mise sous contrôle judiciaire de cinq autres accusés, dont l’ex-ministre de la Communication durant la période 2014-2017, Hamid Grine.