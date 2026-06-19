Correction du BAC, concours enseignants, rentrée 2027 : les consignes du ministre de l’Éducation

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, a présidé une réunion nationale par visioconférence consacrée à la préparation de la correction du baccalauréat, au concours de recrutement des enseignants et aux examens professionnels, en marge des préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027.

Réunion à distance jeudi pour le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, consacrée à l’état de préparation des centres de correction du BAC, au concours de recrutement des enseignants, aux examens professionnels, et à un premier tour de table sur la rentrée scolaire 2026-2027.

D’après un communiqué du ministère, plusieurs profils ont pris part à cette visioconférence : des cadres de l’administration centrale, le directeur de l’Office national des examens et concours, les directeurs de l’éducation et leurs adjoints, ainsi que les chefs des centres de correction du bac, session 2026.

Le ministre a ouvert la séance par des félicitations adressées à l’ensemble des personnels du secteur, à l’occasion du nouvel an hégirien. Il en a profité pour saluer le travail accompli par la communauté éducative dans l’organisation des examens nationaux, un engagement qu’il a qualifié de responsable et sérieux.

Des conditions optimales pour les correcteurs

Face aux chefs de centres de correction, le ton a été clair : il faut des conditions optimales pour les enseignants correcteurs, sans exception. Pas de demi-mesure non plus sur la préparation des centres, qui doit être complète, avec des services maintenus tout au long de la période de correction.

Autre consigne : des vérifications de terrain, centre par centre, pour s’assurer que tout est en ordre. Et une coordination permanente avec les directeurs de l’éducation pour corriger rapidement les insuffisances. Le ministre l’a rappelé sans détour; assurer de bonnes conditions aux correcteurs n’est pas l’affaire d’un seul service, mais une responsabilité partagée par tous les intervenants. Il a au passage salué le travail déjà fourni par les chefs de centres et les enseignants correcteurs.

Une fois les chefs de centres partis, la réunion s’est poursuivie avec les directeurs de l’éducation. Même exigence répétée : garantir toutes les conditions de travail nécessaires dans les centres d’examen et de correction du BAC, en coordination continue avec les autorités locales et les institutions partenaires.

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Concours des enseignants : la date des résultats sera t-elle la même pour toutes les wilayas ?

Sur le concours de recrutement, une annonce qui devrait rassurer les candidats : les résultats seront publiés à la même date partout en Algérie, sans décalage entre wilayas. Le ministre a demandé aux services concernés de boucler les opérations restantes rapidement et de traiter toutes les réserves via la plateforme numérique, dans le respect des procédures.

Le directeur des systèmes informatiques a fait un point sur l’avancement des vérifications numériques liées au concours, et sur les dispositifs mis en place pour que chaque intervenant puisse travailler dans de bonnes conditions jusqu’à l’annonce finale. Le ministre a tenu à préciser que tout se déroule conformément au statut général de la fonction publique et selon les besoins réels exprimés sur le terrain.

Examens professionnels et préparatifs de la rentrée 2026-2027

Côté examens professionnels, le mot d’ordre reste le respect du calendrier pour l’étude des dossiers comme pour la définition des centres d’épreuve. Le choix des établissements n’est pas anodin non plus : ils doivent réunir toutes les conditions pour bien accueillir les candidats. Le directeur de l’Office national des examens et concours a présenté l’avancement des préparatifs sur ce dossier.

Le ministre a ensuite abordé la conférence nationale sur la rentrée 2026-2027, une échéance qu’il considère comme un véritable espace d’évaluation et d’analyse. Son appel aux directeurs de l’éducation : remonter des informations précises et objectives sur l’encadrement, les infrastructures, les équipements, la formation et les besoins du secteur. Car une bonne décision, a-t-il rappelé, repose d’abord sur une information fiable.

Il les a aussi invités à mettre la période à venir à profit pour accélérer les préparatifs suivi de terrain des projets de réalisation, de réhabilitation et d’extension, en coordination avec les walis et les directions des équipements publics. L’objectif : que les projets programmés soient livrés dans les délais.

Ainsi, la réunion s’est refermée sur un appel à la mobilisation générale pour la réussite de ces différentes opérations, le ministre insistant une dernière fois sur la discipline administrative et le respect des procédures réglementaires en vigueur.