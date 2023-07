Correction du BAC 2023, le ministère instaure une nouvelle mesure

La récente session du baccalauréat s’est distinguée par l’excellence des filières scientifiques et techniques, selon les résultats préliminaires obtenus de certains centres de correction. Il apparait que le taux de réussite initial oscille entre 48% et 58,62% des pourcentages qui s’alignent de près sur le taux national enregistré lors du baccalauréat de juin 2022.

Selon le média arabophone « Echorouk » le processus de correction, conduit par les professeurs correcteurs, a été achevé en un temps record de seulement 12 jours, du 25 juin au 6 juillet. Une performance notable qui démontre une fois de plus le dévouement et l’engagement de ces professionnels de l’éducation.

Le jeudi précédent a marqué la fin du processus avec la dernière phase de correction des copies des candidats. Cette étape s’est avérée nécessaire en raison d’une différence significative de points constatée entre la première et la deuxième correction pour certaines matières telles que les mathématiques, la philosophie, l’histoire et la géographie.

Nouvelle mesure du Ministère de l’Éducation Nationale

Dans une démarche sans précédent dans l’histoire des examens scolaires officiels, le ministère de l’Éducation nationale a instauré une nouvelle procédure qui a été mise en vigueur cette année. Les instructions ministérielles ont été données à la cellule centrale du Bureau national des examens et des concours pour comparer la moyenne annuelle des élèves candidats à n’importe quelle matière (c’est-à-dire le total des résultats des trois trimestres scolaires) avec le score final de la même matière accordé par les professeurs dans les centres de correction.

Cette comparaison se déroulera entre les 6 et 11 juillet, et si l’écart entre les deux notes est supérieur à huit points, la copie de l’élève sera soumise à une troisième, voire une quatrième correction, en fonction des corrections précédentes.

Cette mesure ne concernera que les candidats scolarisés et n’affectera pas les candidats libres. L’objectif est de garantir l’alignement des notes entre les résultats de l’évaluation continue, c’est-à-dire la moyenne annuelle de la matière, et les résultats du baccalauréat. Elle vise également à lutter, même progressivement, contre le phénomène croissant d’abandon des classes par les élèves des classes de troisième année du secondaire.

Cette mesure s’inscrit également dans le but de pousser les élèves à travailler dur et à exceller tout au long de l’année scolaire et de les lier à leurs institutions éducatives dès le début de l’année scolaire jusqu’à son terme.

La date des résultats du BAC 2023

Pour l’année en cours, 2023, Abdelhakim Belaabed, le ministre de l’Éducation nationale, a déja annoncé le jour de l’annonce des résultats de cet examen. Au cours de l’inauguration de cette édition du BAC, le principal décisionnaire du domaine de l’éducation en Algérie a déclaré que les résultats seraient publiés le 20 juillet prochain, possiblement un à deux jours plus tôt, en fonction du temps nécessaire pour la correction.

De plus, au total, 790 515 candidats, dont 269 539 qui se sont présentés en candidats libres, ont participé au Baccalauréat lors de cette session de juin 2023.