Magistrats : Tebboune opère un mouvement partiel

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice comprenant des nominations et des limogeages, ce lundi 29 août 2022, selon un communiqué rendu public par la présidence de la république.

« Conformément aux dispositions des articles 91 de la Constitution et des dispositions de l’article 07 et 92 de la Constitution et des dispositions de l’article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice. » peut-on lire dans le communiqué.

Selon ce même communiqué, ce mouvement partiel comporte le transfert de 9 présidents de cours de justice et 10 procureurs généraux. Mais aussi la promotion de 18 juges pour occuper le poste de président de cours de justice ou procureur général. On note aussi que 5 hauts cadres de la justice ont été chargés d’occuper d’autres postes.

A côté de cela, 14 présidents de cours de justice et 4 procureurs généraux ont été limogés.