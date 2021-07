Coronavirus : Nouvelle alerte de l’OMS

Les contaminations au coronavirus repartent à la hausse dans plusieurs pays du monde, dont l’Algérie qui fait face à une troisième vague de covid-19.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 22 juillet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté sur l’impact de la pandémie de coronavirus sur la santé mentale de la population mondiale.

« La pandémie de covid-19 aura un impact à long terme et d’une grande portée (…) De l’anxiété liée à la transmission du virus, à l’impact psychologique des confinements et de l’auto-isolement, aux conséquences liées au chômage, aux difficultés financières et à l’exclusion sociale, tout le monde est affecté d’une manière ou d’une autre », lit-on dans un communiqué.

Les explications de l’OMS

Dans le même sillage, l’OMS a apporté des explications sur l’impact du covid-19 sur la santé mental ainsi que sur les facteurs menant l’être humain à stresser.

« C’est la peur d’être contaminé qui a affecté la santé mentale de la population, mais le stress procuré par les inégalités socio-économiques et les effets de la quarantaine, du confinement, de la fermeture des écoles et des lieux de travail ont eu des conséquences énormes », a expliqué l’OMS.