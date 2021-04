Coronavirus : Nouvel allègement du confinement en Algérie

Sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, le Gouvernement décide de prolonger le confinement partiel de quinze jours supplémentaires avec un allègement sur les horaires de couvre-feu.

Selon un communiqué des services du premier ministre, le gouvernement a décidé, ce mardi 30 mars, d’alléger les mesures de confinement partiel. En effet, le nombre de wilayas concernées par ces mesures est passé de 16 à 9 wilayas.

Quant aux horaires du couvre-feu, le gouvernement a décidé de les fixé de 23 heures à 4 heures le lendemain dans les wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Tebessa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes et Oran.

49 wilayas non concernées par le confinement

Par ailleurs, le gouvernement a déconfiné plusieurs wilayas, suite à la stabilisation de la situation épidémiologique relative au coronavirus de ces dernières.

Les wilayas non concernées par les mesures de confinement partiel sont les suivantes : Tipaza, Boumerdes, Médéa, Bejaia, Constantine, Annaba, Chlef, Bouira, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Khenchela, Relizane, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meniaâ, El Meghaeir et Naâma.

Il s’agit également de : Laghouat, Adrar, Oum El Bouaghi, Béchar, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Guelma, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Souk Ahras, Mila, Ain Defla, Ain Temouchent, Ghardaia, Timimoun et Bordj Badji Mokhtar.