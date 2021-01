Coronavirus : les catégories à recevoir le vaccin, déterminées

Les catégories qui bénéficieront du vaccin anti-Covid-19 viennent d’être déterminées, selon ce qu’a annoncé le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus Djamel Fourar.

Intervenant, hier samedi lors d’une conférence de presse, le responsable a d’abord souligné que « le vaccin est le seul moyen efficace pour casser la chaîne de transmission ».

S’agissant de la campagne de vaccination, Dr Djamel Fourar a indiqué les catégories qui bénéficieront de ce vaccin ont été déterminées.

Il s’agit, en priorité, des corps du secteur de la santé et des autres secteurs stratégiques, les personnes âgées, ainsi que les patients atteints de pathologies chroniques.

Les femmes enceintes, les personnes présentant une allergie aux composants du vaccin ainsi que les enfants, ne sont pas concernés, ajoute le même responsable qui rappelle que le vaccin demeure « non obligatoire pour les citoyens ».

Un Budget de 1,5 milliards de Da pour la toute première quantité

Concernant le choix du vaccin, l’intervenant a fait savoir que « l’Algérie ne mise pas sur le vaccin d’un seul laboratoire, mais aura recours, à l’instar des autres pays, à plusieurs vaccins de différents laboratoires parmi ceux approuvés pour leur innocuité et leur efficacité ».

Pour ce qui est de l’enveloppe budgétaire mobilisée par l’État à cette opération, il a fait état de l’affectation de 1,5 milliards de Da pour la toute première quantité, pour s’élever, par la suite, à un montant de 20 mds Da, au fur et à mesure de l’arrivée des autres doses.

Dr Djamel Fourar a ensuite précisé que le ministère de la Santé a élaboré une stratégie nationale de communication consistant essentiellement en la tenue d’une conférence de presse, chaque samedi.

Cette démarche aura pour but de fournir de plus amples informations sur le vaccin et suivre l’opération au quotidien, ainsi qu’en la diffusion d’émissions de sensibilisation à travers les chaînes de télévision nationale.