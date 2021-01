Coronavirus : Le vaccin Moderna autorisé en France et au Royaume-Uni

Le vaccin américain contre le Coronavirus (Covid-19) développé par le laboratoire Moderna a été autorisé, ce vendredi, 8 janvier, en France et au Royaume-Uni.

Deux jours après le feu vert accordé par l’Agence européenne du médicament, la Haute autorité de santé (HAS) française a validé l’utilisation du vaccin développé par le laboratoire Moderna contre le Coronavirus.

Ainsi, le vaccin Moderna devient le deuxième vaccin contre le Coronavirus autorisé en France, après celui développé par l’alliance Pfizer/BioNTech.

Les autorités britanniques ont également donné le feu vert à l’utilisation du vaccin américain de Moderna pour lutter contre la pandémie du Coronavirus, afin de renforcer les deux vaccins déjà autorisés, à savoir celui de Pfizer/BioNTech et d’AstraZeneca.

En effet, le régulateur britannique du médicament a approuvé le vaccin et l’annonce a été faite par les autorités sanitaires ce vendredi.

« Nous avons déjà vacciné près de 1,5 million de personnes à travers le Royaume-Uni, et le vaccin Moderna nous permettra d’accélérer encore davantage notre programme de vaccination quand les doses seront disponibles au printemps », s’est félicité le Ministre britannique de la Santé, Matt Hancock.

Le vaccin Moderna efficace à 94,1 %

Selon la HAS, « le vaccin contre la Covid-19 développé par Moderna peut être utilisé chez les personnes de 18 ans et plus, y compris les plus âgées du fait de son efficacités et de son profil de tolérance globalement satisfaisant ».

Déjà autorisé dans plusieurs autres pays, à l’instar des États-Unis, le vaccin de Moderna est administré en deux injections dans le bras, à 28 jours d’intervalle.

Il repose sur la même technologie que le vaccin développé par l’alliance Pfizer/BioNTech, à savoir la technologie de l’ARN messager.

Au cours d’un essai clinique effectué sur 30400 personnes, le vaccin de Moderna s’est révélé efficace à 94,1 % avec une performance légèrement meilleure chez les jeunes adultes que chez les plus âgés.