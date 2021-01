Coronavirus : Le Nouveau variant se déploie à travers le monde

Le nouveau variant du SARS-CoV-2, Coronavirus, apparu au royaume uni, continue sa rapide propagation à travers plusieurs pays du monde, et accroît l’inquiétude des virologues et des dirigeants politiques.

En effet, 60 pays sont désormais officiellement touchés par le nouveau variant britannique du Coronavirus, comme cela est indiqué par l’OMS, ce qui pousse plusieurs pays à se préparer à une perspective des plus sombres. Parmi les pays touchés par la nouvelle souche on trouve la Chine qui, après la découverte de plusieurs cas à Pékin, se prépare à entrer dans un confinement strict de cinq quartiers de la banlieue sud de sa capitale.

Une propagation rapide et inquiétante

Le Coronavirus a fait plus de 2,05 millions de morts dans le monde, et d’aucuns pensent que leur pays sont sur le point d’entrer dans « la phase la plus mortelle du virus », comme cela a été annoncé par le nouveau président américain Joe Biden.

La nouvelle souche du SARS-CoV-2 a été présente avant le 12 janvier dans 50 pays à travers le monde, une semaine après, 10 autres pays sont touchés, selon l’organisation onusienne, qui souligne ainsi la vitesse folle avec laquelle peut s’étendre le variant britannique du Coronavirus.

En plus du variant britannique, le variant sud-africain du virus fait aussi parler de lui, avec une présence dans 23 pays à travers le monde, ce qui le rend tout aussi inquiétant pour les spécialistes, qui ont constaté que les cas liés à ce variant ont triplé à partir du 12 janvier.

L’OMS souligne également la découverte de deux autres nouvelles souches du virus, apparues en l’État de l’Amazonas au Brésil, et dont des cas ont été détectés au Japon chez quatre personnes venues également du Brésil. L’OMS précise que « Il y a actuellement peu d’informations disponibles pour évaluer si la transmissibilité ou la sévérité sont modifiées par ces nouveaux variants ».

Le Maroc touché par le variant britannique

Notre voisin marocain est lui aussi touché par le variant britannique du nouveau Coronavirus, ce qui avait poussé les autorités marocaines à suspendre les vols avec 7 pays à travers le monde. Le variant britannique a été détecté chez un homme qui est venu d’Irlande, le patient avait pris le bateau depuis Marseille vers Tanger.

Une série de mesures sont prises après cette découverte, le ministère de la Santé marocain a annoncé que les vols en provenance d’Australie, de Brésil, d’Irlande et de Nouvelle-Zélande ne sont plus autorisés à entrer en territoire Chérifien.

Ces interdictions s’ajoutent à la liste des trois autres pays, qui sont le Royaume uni, le Danemark, et l’Afrique du sud, dont les vols de leur provenance ont été suspendus après l’apparition des nouvelles souches.

Le couvre-feu qui s’étend de 21 h à 6 h dans tout le pays, et ’interdiction des fêtes, des rassemblements a été prolongé pendant deux semaines, tandis que la fermeture des restaurants et des commerces se fera à 20 h dans tout le royaume Marocain.