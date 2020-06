Coronavirus : L’Algérie réagit aux déclarations de la Directrice régionale de l’OMS

Suite au rapport publié jeudi, dont l’OMS a fait état d’une accélération des nouveaux cas d’infections au coronavirus en Algérie, l’Égypte, le Nigeria, l’Afrique du sud et le Soudan, le gouvernement Algérien semble mécontent et réfute catégoriquement le rapport toute en accusant l’organisation de dépassement de ses prérogatives.

En effet, lors de la réunion du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, présidée par Abdelmadjid Tebboune en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le Comité a réagit aux conclusions publiées par l’OMS jeudi, en accusant directement la directrice régionale de L’Organisation d’avoir manipulé les chiffres de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie.

Le Comité scientifique a « démenti en bloc les conclusions de la Directrice régionale », qualifiant sa position de « dépassement de ses prérogatives, qui pourrait être mû par des considérations sélectives, rejetées dans le fond et en la forme ».

Pour rappel, la réunion a été « consacrée à l’évaluation de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 dans le pays, et l’examen de l’approche scientifique à adopter pour un déconfinement progressif suivant la situation dans chaque wilaya. L’examen d’une éventuelle réouverture de l’espace aérien et des frontières terrestres et maritimes a été reporté à début juillet ».

Rédaction d’Algérie360