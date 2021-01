Coronavirus Chine :Une ville isolée pour endiguer un foyer épidémique

Les autorités chinoises ont décidé de fermer les principaux axes routiers menant à la ville de Shijiazhuang afin d’y endiguer un foyer épidémique, après avoir enregistré 117 contaminations au Coronavirus (Covid-19).

Les principaux axes routiers menant à la ville chinoise de Shijiazhuang, qui compte pas moins de 11 millions d’habitants, ont été fermés afin de l’isoler et d’éviter la propagation du Coronavirus à l’extérieur de la ville.

Au total, dix (10) autoroutes conduisant à la capitale de la province du Hebei, à 300 km au Sud de Pékin, ont été bouclées mais aussi une gare routière ainsi que l’ensemble des établissements scolaires.

Ces nouvelles mesures de lutte contre la pandémie du Coronavirus, interviennent après l’enregistrement de 117 cas de contaminations, dont 63 cas mercredi et 78 cas asymptomatique.

D’ailleurs, Gaocheng, l’un des districts de la ville de Shijiazhuang, qui compte à lui seul 40000 habitants, a été classé zone « à haut risque » et a été coupé du reste du pays. Ses habitants ont tous passé des tests de dépistage.

La Chine craint la hausse des contaminations avec l’approche du nouvel an chinois

Après avoir été le berceau de la pandémie du Coronavirus il y a plus d’un an, la Chine n’hésite plus à prendre des mesures strictes pour lutter contre la propagation de ce virus, et ce malgré les bilans relativement faibles enregistrés.

Les autorités chinoises sont particulièrement inquiètes avec l’approche des festivités du nouvel an chinois, prévu le 12 février prochain, et qui est marqué, habituellement, par un important afflux de travailleurs qui quittent les grandes villes pour rejoindre leurs familles.