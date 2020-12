Coronavirus Algérie : Réadaptation des horaires de fermetures de certains commerces

Les services du premier ministère ont annoncé ce mercredi 16 décembre, la reconduction des mesures de confinement sanitaire à domicile, ainsi que la réadaptation des horaires de fermetures de certains commerces.

Selon le communiqué, le premier ministère a décidé en matière d’activités sociales et économiques :

« La prorogation de la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, des marchés de vente des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national.

La prorogation de la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours et dans les trente-quatre (34) wilayas concernées par le confinement partiel à domicile des activités suivantes : les salles omnisports et les salles de sport les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages les maisons de jeunes les centres culturels.

L’adaptation de la mesure de limitation, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, du temps d’activités de certains commerces qui devront cesser toute activité à partir de dix-neuf (19) heures ».

Selon la même source, les activités concernées par la mesure de limitation du temps d’activités sont :

« Le commerce des appareils électroménagers, le commerce d’articles ménagers et de décoration, le commerce de literies et tissus d’ameublement le commerce d’articles de sport, le commerce de jeux et de jouets, les lieux de concentration de commerces, les salons de coiffure pour hommes et pour femmes, les pâtisseries et confiseries, les cafés, restaurations et fast-food ».

Il s’agit également de la prorogation de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food uniquement à la vente à emporter.

Reconduction du confinement sanitaire à domicile dans 34 wilayas

Le premier ministère a également annoncé la reconduction de la mesure de confinement sanitaire à domicile de vingt heures (20) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin est applicable pour les trente-quatre (34).

Il s’agit de : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras Tipaza et Ain Temouchent.

Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les quatorze (14) wilayas suivantes : Chlef , Béchar, Tamenghasset, Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbes, Mascara, El Bayadh, Mila, Ain Defla, Naâma, Ghardaia et Relizane.

Rédaction d’Algerie360