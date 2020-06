Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 25 juin 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 197 nouvelles contaminations au Covid-19 et 9 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 12445, celui des décès à 878 , alors que le total des patients guéris passe à 8920.

Voici les principaux événements de journée du jeudi 25 juin 2020 :

Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, a apporté des explications sur la hausse des contaminations au Coronavirus (Covid-19) ces derniers jours. … lire la suite

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, a apporté des précisions sur l’affaire de sa convocation par la gendarmerie. … lire la suite

Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus a encore enregistré une hausse, ce jeudi, avec 197 nouveaux cas enregistrés lors des dernières 24 heures. … lire la suite

Le bilan quotidien des contaminations au coronavirus (Covid-19) a explosé, ce jeudi, dans la wilaya de Sétif, enregistrant 55 nouveaux cas confirmés. … lire la suite

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, ce jeudi 25 juin, que le système de santé algérien a été affaibli ces dernières années. … lire la suite

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas a été convoqué, ce jeudi, par le gendarmerie nationale. … lire la suite

9 nouveaux décès et 128 nouvelles guérisons au dernier bilan du coronavirus, établis sur les dernières 24 heures, présenté ce jeudi par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie. … lire la suite

Le nombre des personnes contaminées par le coronavirus en Algérie poursuit sa hausse très inquiétante lors des derniers jours, 197 cas infectés ainsi que Neuf 09 nouveaux décès dus au Coronavirus ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, jeudi le 25 juin à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de cette pandémie, Djamel Fourar. … lire la suite

Il y a 22 ans, le 25 juin 1998, le Géant de la chanson Algérienne a été lâchement assassiné par balles à Tala Bounane, à quelques kilomètres du centre ville de Tizi Ouzou, alors qu’il s’apprêtait, à bord de son véhicule et en compagnie de son épouse, à rejoindre son domicile sis au village Taourirt Moussa, commune de Béni Douala. … lire la suite

L’ambassade des États-Unis en Algérie a apporté ce jeudi dans une publication parue sur sa page Facebook des précisions concernant une éventuelle reprise des services visa Usa en Algérie. … lire la suite

L’ambassade de la Tunisie en Algérie a annoncé, ce jeudi dans un communiqué, que l’Algérie est exclue de la liste de classement de la situation épidémiologique des pays du monde, établie dans la perspective de réouverture de ses frontières. … lire la suite

Le procès de Abdelghani Hamel, ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), et de Noureddine Berrachdi, ancien chef de Sûreté de la wilaya d’Alger s’est ouvert jeudi après son report cinq fois consécutives en raison de la pandémie Covid-19. … lire la suite

La direction du CHU Nadir Mohamed de Tizi Ouzou a annoncé ce jeudi, la réception d’un financement pour l’acquisition de fournitures médicales de la part de la fondation Zinedine Zidane. … lire la suite

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a assuré ce jeudi qu’il n’y avait aucune « raison objective » de parler « d’alerte » concernant le « moustique tigre ». … lire la suite

La Tunisie prépare le lancement de la saison estivale 2020 et l’accueil des touristes étrangers dans ces conditions exceptionnelles qu’impose la crise du Covid-19. … lire la suite

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a signé ce jeudi un décret présidentiel, portant sur la régularisation vis-à-vis du service national, des citoyens âgés de 30 ans et plus au 31 décembre 2020. … lire la suite

L’acteur et comédien Algérien Ismaïl Aïssaoui, plus connu sous le nom de scène « Zaabata » a diffusé une vidéo dans laquelle il annonce avoir été testé positif au Covid-19, et qu’il a développé des symptômes bénins du coronavirus, c’est-à-dire de la fièvre et une toux persistante. … lire la suite

Une centaine d’algériens, bloqués en France à cause de la crise du Coronavirus, se sont rendus, lundi dernier, devant le siège de l’ambassade de l’Algérie à Paris pour exprimer leur colère. … lire la suite

Le ministre du Commerce Kamal Rezig a reçu hier mercredi, au siège du ministère, le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité, M. Si Hachemi Assad. … lire la suite

L’infectiologue et professeur émérite de microbiologie français Didier Raoult est revenu ce jeudi matin sur la situation et la progression de l’épidémie du coronavirus en indiquant toutefois que « la bouffée de l’épidémie est derrière nous ». … lire la suite

Rachid Bladehane, ancien Secrétaire d’Etat Chargé de la Communauté Nationale et des Compétences à l’Etranger, a procédé à l’installation de son successeur Samir Chaabna à son nouveau poste. … lire la suite

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, et pour faire face notamment à la période de l’après coronavirus ainsi que pour appuyer le secteur de santé le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé avoir accordé un prêt de 350 millions d’euros pour la Tunisie. … lire la suite

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé, ce jeudi dans un communiqué, le renouvellement du partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL), avec la compagnie française Total. … lire la suite

Le colonel à la retraite et frère de l’ancien DGSN Yamani Hamel a été condamné, hier mercredi, par le tribunal d’Oran à 4 ans de prison ferme avec décision de confisquer tous ses biens fonciers, rapporte le quotidien El Moudjahid. … lire la suite

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a affirmé mercredi à Constantine que « seules les hautes autorités du pays, le ministère de la Santé notamment peuvent se prononcer sur la suite à donner aux championnats de football ». … lire la suite

Plusieurs wilayas et régions de l’intérieur du pays seront au rendez-vous, ce jeudi, avec de fortes pluies orageuses, indique l’office nationale de météorologie. … lire la suite